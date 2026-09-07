Casamance : le collectif « L’Heure est grave » annonce une marche pacifique le 26 septembre à Ziguinchor pour le pont Émile Badiane

Face aux retards observés dans le démarrage des travaux de réhabilitation du pont Émile Badiane, le collectif citoyen « L’Heure est grave » pour la Casamance prévoit d'organiser une manifestation pacifique le samedi 26 septembre 2026 à Ziguinchor. Les organisateurs ont déposé une déclaration officielle le 3 septembre auprès du préfet du département, Latyr Ndiaye, enregistrée le vendredi 4 septembre. L'objectif principal est de dénoncer l'état actuel de cet ouvrage stratégique pour la région naturelle, estimant qu'il représente un risque sécuritaire permanent pour les usagers tout en pénalisant les échanges économiques locaux.



Le rassemblement, qui devrait réunir environ 300 personnes, est programmé de 15 h 30 à 18 h 30. Selon l'itinéraire transmis aux autorités, le cortège s'élancera du rond-point Aline Sitoé Diatta pour rejoindre la préfecture de Ziguinchor, en passant par le boulevard des 54 mètres, la Maison du Procureur, la mosquée de Santhiaba et le rond-point Jean-Paul II.



Afin de garantir le bon déroulement de l'événement, les signataires du document, El Hadji Mamadou Kamara (président), Landing Sané (secrétaire général) et Moustapha Massere Sané (chargé de l’organisation), annoncent la mise en place d'un service d'ordre interne. Ils sollicitent également l'encadrement des forces de sécurité. La décision de l'autorité préfectorale quant à l'autorisation de cette marche reste désormais attendue.