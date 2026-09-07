Senelec dément une annonce sur de prétendues coupures d’électricité du 7 au 13 septembre

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a démenti une information circulant sur les réseaux sociaux et certains sites d’information, faisant état de prétendues coupures d’électricité prévues entre le 7 et le 13 septembre 2026.



Dans un communiqué publié par sa Direction de la communication, la société précise que cette annonce est fausse et ne provient nullement de ses services.



« Senelec tient à informer ses clients et l'ensemble du public que cette annonce est fausse et ne provient aucunement de ses services », indique la société.



Senelec rappelle que toutes les informations officielles relatives aux interruptions ou perturbations dans la fourniture d’électricité sont communiquées exclusivement à travers ses canaux officiels.



La société précise toutefois que des travaux peuvent être programmés tout au long de l’année. « Ils concernent des zones géographiques et des plages horaires précises et sont indispensables à l'entretien, à la maintenance et à l'amélioration du réseau électrique, dans le but de renforcer sa qualité et sa fiabilité », souligne Senelec.



L’entreprise assure par ailleurs mettre tout en œuvre afin de limiter les désagréments causés par ces interventions sur le quotidien des populations concernées.



Face à la circulation de fausses informations, Senelec appelle les citoyens à la vigilance. « Nous invitons, par conséquent, nos clients et le grand public à faire preuve de vigilance, à ne pas relayer cette information et à vérifier toute annonce auprès des sources officielles de Senelec », conclut le communiqué.