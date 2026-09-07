Industrie sénégalaise : rebond de 2,2 % des prix de production en juillet 2026

Au Sénégal, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont enregistré une hausse de 2,2 % en juillet 2026 par rapport au mois de juin. Selon la note trimestrielle de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), ce redressement mensuel est principalement porté par la vigueur du secteur manufacturier.



L'évolution conjoncturelle observée entre juin et juillet 2026 s’explique en grande partie par le bond de 3,8 % des prix des produits des industries manufacturières. Au sein de cette branche, la forte hausse des produits chimiques, pharmaceutiques et plastiques (+24,5 %) a largement contribué à cette poussée, malgré le repli marqué des produits du raffinage et de la cokéfaction (-14,3 %) et la légère baisse des produits agro-alimentaires (-0,5 %). Dans le même temps, les prix des produits de l'extraction ont connu une progression modérée de 0,3 %, tandis que les tarifs de l'électricité, du gaz, de l'eau et des industries environnementales sont demeurés parfaitement stables.



En comparaison annuelle, par rapport à juillet 2025, l'indice des prix de production industrielle hors égrenage de coton s'accroît de 8,6 %. Cette dynamique sur un an est tirée par le renchérissement net des produits extractifs (+17,3 %) ainsi que par la hausse des produits manufacturés (+5,9 %), notamment soutenue par les produits chimiques (+29,9 %) et le raffinage (+23,3 %). Sur les sept premiers mois de l’année 2026, la hausse cumulée s'établit à 4,7 % comparativement à la même période en 2025.



En marge de cet indice principal, l'activité d'égrenage de coton suit une tendance opposée. Ses prix s'érodent légèrement de 0,4 % en variation mensuelle. En glissement annuel, le recul atteint 11,3 %, ce qui porte la baisse en cumul sur les sept premiers mois de l'année 2026 à 12,4 %.