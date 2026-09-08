Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tournoi UFOA-A U17 : la Gambie surclasse la Sierra Leone (4-1)



Tournoi UFOA-A U17 : la Gambie surclasse la Sierra Leone (4-1)
L’équipe de la Gambie des moins de 17 ans s’est imposée (4-1) devant celle de la Sierra Leone au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce lundi 7 septembre pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d’Afrique des nations de la zone de l’Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A). 

Avec ce score , les Baby scorpions prennent la deuxième place derrière les Lionceaux du Sénégal qui ont écrasé (4-0) la Mauritanie en match d’ouverture.

Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia. 

Dans la poule B, le Mali affrontera le Libéria mardi 8 septembre à 16h00 GMT.  

Le Sénégal accueille cette compétition régionale  du 7 au 20 septembre 2026. 

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d’affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 8 Septembre 2026 - 01:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter