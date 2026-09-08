Tournoi UFOA-A U17 : la Gambie surclasse la Sierra Leone (4-1)

L’équipe de la Gambie des moins de 17 ans s’est imposée (4-1) devant celle de la Sierra Leone au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce lundi 7 septembre pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d’Afrique des nations de la zone de l’Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A).



Avec ce score , les Baby scorpions prennent la deuxième place derrière les Lionceaux du Sénégal qui ont écrasé (4-0) la Mauritanie en match d’ouverture.



Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia.



Dans la poule B, le Mali affrontera le Libéria mardi 8 septembre à 16h00 GMT.



Le Sénégal accueille cette compétition régionale du 7 au 20 septembre 2026.



Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d’affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.