Coronavirus dans le monde, 2.073 morts aux Etats-Unis en 24h

Ce jeudi 7 mai, le virus Covid-19 touche 3.753.219 cas confirmés et a fait au total 264.843 morts dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) assure que le nouveau coronavirus est d'origine animale : « En ce qui concerne l’origine du virus à Wuhan, nous avons écouté de nombreux scientifiques qui ont étudié ce virus, et on nous assure que ce virus est d’origine naturelle » a déclaré Michael Ryan.



Aux Etats-Unis, le bilan est toujours élevé même s'il baisse un peu ce jour. Le pays compte ce jeudi 7 mai 1.228.603cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 2.073 morts en 24h (2.333 hier), soit 73.095 décès au total. L'épidémie régresse à New York mais augmente ailleurs comme à Washington. 40 états sont encore en confinement total. Cette crise est "pire que Pearl Harbor" déclare Donald Trump.



En Italie, le bilan est toujours en hausse. On compte 369 décès de plus en 24h (236 la veille) ce mercredi 6 mai, portant le nombre de morts à 29.684 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 214.457. L'Italie a commencé à déconfiner mais l'attestation reste obligatoire. Le pays a décidé de laisser fermé ses écoles jusqu'en septembre pour ne pas mettre en danger les enfants. Les masques sont obligatoires dans les transports et au travail. La réouverture des restaurants et bars se fera en second temps au 1er juin en fonction de l'évolution de la pandémie.



Le Royaume-Uni a dépassé l'Italie en nombre de décès dus au coronavirus. Le gouvernement comptabilise 30.076 morts au total mais davantage si on prend en compte les décès hors hôpitaux. On compte ce mercredi 6 mai, 649 morts en 24h (693 hier). Le plan de déconfinement sera présenté ce dimanche avec mise en oeuvre dès lundi de certaines mesures.



Le bilan de l'Espagne remonte ce mercredi 6 mai. Le Covid-19 a de nouveau causé la mort de 244 personnes de plus en 24 heures (185 la veille), soit 25.857 au total. Le pays compte désormais 220.325 cas recensés. Le déconfinement est amorcé par contre les écoles n'ouvriront qu'en septembre dans le pays. L'Espagne permet désormais la promenade ou le sport mais avec des restrictions horaires par catégories d'âges dans les communes de plus de 5000 habitants. Le port du masque devient obligatoire dans les transports. Le pays a ouvert ses petits commerces, les coiffeurs sur rendez-vous et les restaurants qui vendent à emporter. Les rassemblements de moins de 10 personnes sont aussi permis.



En France, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 137.150 cas recensés et 25.809 morts au total (16.237 décès en hôpital et 9.572 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce mercredi 6 mai 278 morts en France en 24h. En France, le déconfinement démarre à compté du 11 mai avec les commerces et certaines écoles. Mayotte, territoire d'Outre-mer le plus touché où le virus circule activement, ne déconfinera pas le 11 mai. Un point sera fait au 14 mai.



L'Allemagne accélère son déconfinement. Le pays compte ce jeudi 7 mai 168.162 cas recensés pour 7.275 décès (+282). Toutes les écoles, les primaires et les jardins d'enfants vont pouvoir rouvrir sous conditions à partir de la semaine prochaine. C'était déjà le cas pour le secondaire. Pour les universités, la décision est laissée aux différents Etats régionaux. Tous les magasins vont pouvoir rouvrir, même ceux de plus de 800 mètres carrés, fermés jusque là. Pour les bars, cafés et restaurant et hôtels, c'est aux Etats régionaux d'en prendre la décision. Les matches de foot en 1ère et 2e division vont pouvoir reprendre courant mai.



En Russie, l'épidémie augmente fortement avec plus de 10.000 nouveaux cas par jour depuis plusieurs jours. Le pays passe compte désormais 165.929 cas détectés pour 1.537 morts. La Russie devient le 5e pays comptant le plus de cas de contaminations et le 6e dans le monde. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. La dégradation de la situation économique pousse les autorités régionales à alléger les mesures restrictives malgré la forte augmentation de cas quotidien. Une reprise du travail dans le secteur de l'industrie et de la construction est prévue ce 12 mai.



L'Iran recense 78 décès en 24h (63 hier), soit 6.418 exactement. Le pays comptabilise désormais 101.650 cas déclarés ce mercredi 6 mai. Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpur a fait savoir que 1680 nouvelles contaminations ont été signalées en 24 heures. "Nous constatons une tendance à la hausse ces trois ou quatre derniers jours, ce qui est significatif", a déclaré le porte-parole du ministère. L'Iran a pris plusieurs mesures de restrictions mais la population n'est pas confinée.



Le Japon se prépare à prolonger son état d'urgence jusqu'au 31 mai. Le pays compte 15.253 cas recensés au total et 556 décès ce jeudi 7 mai. Un rapport d'experts est attendu ce jour. Cependant, ce dispositif ne permet pas au gouvernement d'interdire les déplacements, il permet seulement aux gouverneurs la possibilité de demander aux habitants de rester chez eux et d'inciter les entreprises à rester fermées mais sans sanctions dans le cas contraire.



La Chine déclare 2 cas de contamination ce jeudi 7 mai. Le pays dénombre 83.970 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h. La Cité interdite de Pékin a rouvert ce vendredi après 3 mois de fermeture. Le pays dépiste massivement à tous les niveaux pour éviter une nouvelle vague.



La Pologne, qui compte actuellement 14.770 cas de contaminations et 733 morts dues au Covid-19, a annoncé la réouverture de ses crèches, hôtels, centres commerciaux, bibliothèques et certains musées dans les jours qui viennet.



Côté Corée du Sud, très peu de nouveaux cas de Covid-19 apparaissent. Le pays compte ce jeudi 7 mai, 10.810 cas pour 256 décès recensés (+2 en 24h).

Au Brésil, la barre des 100.000 cas est dépassée avec 126.611 cas recensés et 8.588 décès ce jeudi 7 mai (+630 morts en 24h). Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce jeudi 7 mai 23.918 cas infectés et 2.941 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam a décidé d'amorcer son déconfinement. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 14.107 cas et 864 décès dû au Covid-19.



La Suisse déconfine progressivement. D'abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce mercredi 6 mai, 1.805 décès pour 30.060 cas déclarés.



La Belgique est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, le plus durement d'Europe si on tient compte de la densité de la population mais il faut savoir que le pays compte tous les décès, en hôpital ou pas. Le pays recense à ce jour 50.781 personnes infectées par le Covid-19. Ce jeudi 7 mai, les autorités sanitaires déclarent 8.339 décès (+323 en 24h). Le pays rentre en phase de déconfinement avec l'ouverture des commerces non essentiels lundi et la possibilité d'accueillir 4 personnes chez soi mais toujours les mêmes.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s'agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n'ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s'adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 10.136 cas et 506 décès.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Depuis ce 1er mai, ont rouvert les magasins et les coiffeurs, suivront mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.6840 cas recensés et 608 décès.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 5.408 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 183 décès (+2 en 24h). Le pays qui vit de l'industrie textile, s'est reconverti en producteur massif de masques de protection en tissu. Les masques qui seront exportés en Europe et notamment en France.



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 avril. On dénombre ce jeudi 76 mai, 4.838997 cas recensés et 476 décès dus à l'épidémie.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce jeudi 7 mai, 26.182 cas et 1.089 morts. Le Portugal commence à assouplir ses mesures de confinement en rouvrant ses petits commerces, salons de coiffure et concessionnaires automobiles. Le port du masque ou de visières est obligatoire dans les transports et les magasins.



En Irlande, le Premier Ministre, Leo Varadkar, a appelé la population à continuer de respecter les restrictions actuelles liées au Covid-19. On compte ce jeudi 7 mai 22.248 cas détectés et 1.375 morts.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 7.808 cas recensés ce mardi et 153 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le pays a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 17 mai. Les restrictions vont désormais s’appliquer de manière différenciée. Le gouvernement a divisé le pays en trois zones, rouge, orange et verte en fonction du niveau et des risques de contamination. L'Inde compte ce jeudi 7 mai, 53.045 cas recensés et 1.787 morts.