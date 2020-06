Coronavirus dans le monde : 21 cas en plus à Pékin, la Chine teste massivement La Chine, confrontée à de nouveaux cas de Covid-19 depuis une semaine, s'affaire pour éviter une deuxième vague de contamination. Le Brésil a passé la barre des 46 000 morts, les USA celle des 117 000 décès. Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde.

De leur côté, les autorités chinoises multiplient les initiatives pour tenter d'éviter un rebond de l'épidémie. Une trentaine de quartiers de Pékin ont été reconfinés, les voyages à l'extérieur de la ville très limités, le trafic des deux aéroports fortement réduits, les écoles ont refermé leurs portes... La capitale de Chine a aussi et surtout entrepris une grand opération de dépistage du virus, avec plus de 90 000 personnes testées par jour. Des files d'attente impressionnantes se sont ainsi formées, jeudi, dans de nombreux endroits de la ville réquisitionnés pour des tests, renforçant l'impression d'un retour de plusieurs mois en arrière.





Statistiques du coronavirus Statistiques du coronavirus au 17/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès Etats-Unis 2,234,471 +26,071 119,941 +809 Brésil 960,309 +31,475 46,665 +1,209 Russie 553,301 +7,843 7,478 +194 Inde 367,264 +13,103 12,262 +341 Royaume-Uni 299,251 +1,115 42,153 +184 Espagne 291,763 +355 27,136 Pérou 240,908 +3,752 7,257 +201 Italie 237,828 +328 34,448 +43 Iran 195,051 +2,612 9,185 +120 Allemagne 190,179 +1,797 8,927 +17 Chili 184,449 3,615 +232 Turquie 182,727 +1,429 4,861 +19 France 158,174 +458 29,575 +28 Mexique 154,863 +4,599 18,310 +730 Pakistan 154,760 +5,839 2,975 +136 Arabie Saoudite 141,234 +4,919 1,091 +39 Canada 99,853 +386 8,254 +41 Bangladesh 98,489 +4,008 1,305 +43 China 83,265 +44 4,634 Qatar 83,174 +1,097 82 +2 Afrique du Sud 80,412 +4,078 1,674 +49 Belgium 60,244 +89 9,675 +12 Colombie 57,046 +2,115 1,864 +63 Biélorussie 56,032 +663 324 +6 Suède 54,562 +1,239 5,041 +102 Egypte 49,219 +1,363 1,850 +84 Pays-Bas 49,204 +117 6,074 +4 Equateur 48,490 +547 4,007 +37 Emirats Arabes Unis 43,364 +382 295 +2 Indonésie 41,431 +1,031 2,276 +45 Singapour 41,216 +247 26 Portugal 37,672 +336 1,523 +1 Koweit 37,533 +575 306 +3 Argentine 35,552 +1,393 913 +35 Ukraine 33,234 +758 943 +31 Switzerland 31,187 +33 1,956 +2 Pologne 30,701 +506 1,286 +14 Philippines 27,238 +457 1,108 +5 Afghanistan 26,874 +564 504 +13 Oman 26,079 +810 116 +2

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures sont levées ou touchent peu à peu à leur fin dans de nombreux pays. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg 11 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Coronavirus en Chine

La Chine craint donc d'être confrontée à une deuxième vague, à la suite de l'apparition de plusieurs dizaines de nouveaux cas à Pékin lors des derniers jours. Au total, le pays affiche un bilan de 84 903 cas et de 4 634 morts (aucun décès ces dernières 24h) imputés au Covid-19. Cette nouvelle hausse des contaminations est prise très au sérieux et la capitale du pays replonge petit à petit dans le confinement (une vingtaine de quartiers de Pékin bouclés, de nombreux lieux publics à nouveau fermés...).



Faut-il s'inquiéter de cette hausse du nombre de contaminations en Chine et d'une nouvelle propagation dans le monde ? Pas pour le moment selon, Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, qui s'est exprimé mardi sur France Info au sujet de ces 106 cas recensés en cinq jours à Pékin : "C'est une dynamique normale de l'évolution épidémique qui s'est faite en absence de réaction. Maintenant ce que l'on pense, c'est qu'étant donné qu'une réaction a été prise, le niveau de transmission va baisser. Mais il y a le temps des incubations qui est toujours en cours. Donc, on va encore avoir des cas. Et puis, il y aura une décroissance (...) La réaction a été peut-être plus rapide que ce qu'elle était au mois de décembre".



Coronavirus aux USA

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec un total de 117 717 décès (+840 en 24 heures) pour plus de 2,1 millions de cas. Après avoir atteint des pics à plus de 3 000 morts quotidiens en avril, la situation s'est certes améliorée mais le pays ne parvient pas à endiguer l'épidémie qui fait désormais moins de dégâts dans l'Est, mais qui s'est déplacée vers l'Ouest et le Sud. Quoi qu'il en soit, l'administration de Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'envisageait pas une nouvelle fermeture de l'économie en cas de deuxième vague sur le pays.



Le président des USA a d'ailleurs prévu de reprendre "la vie normale" et de lancer sa campagne de réélection, avec un grand meeting prévu ce samedi à Tulsa (Oklahoma), devant 20 000 personnes. Un choix qui fait l'objet de nombreuses critiques et d'appels à annulation, qui ne semblent pas perturber Trump. "Nous avons une scène de 22 000 places, mais je pense que nous allons aussi utiliser la salle des congrès voisine et elle pourra contenir 40 000 personnes", a-t-il déclaré lundi. Bruce Dart, le directeur des services de santé de la ville a, lui, indiqué : "Une grande réunion en salle de 19 à 20 000 personnes représente un risque énorme pour Tulsa aujourd'hui. Je pense que c'est un honneur pour Tulsa qu'un président en exercice veuille venir rendre visite à notre communauté, mais pas pendant une pandémie".



Coronavirus au Brésil

Au Brésil, les bilans quotidiens e suivent et se ressemblent, avec un situation toujours plus inquiétante. Les autorités ont fait état jeudi de 32 188 cas supplémentaires de Covid-19 lors des dernières 24h, et 1 269 nouveaux décès, selon le bilan établi par le ministère de la Santé. Le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis en est désormais à 955 377 cas de nouveau coronavirus et à 46 5101 morts. La situation continue clairement de s'aggraver dans le pays, dirigé par un Jair Bolsonaro réfractaire aux mesures de confinement mises en œuvre par les gouverneurs des états et soutenant la thèse que les conséquences économique de ces restrictions pourraient causer des dommages bien plus conséquents que celles engendrées par le virus.



Coronavirus en Espagne

Le redressement est spectaculaire en Espagne, où aucun nouveau décès lié au Covid-19 n' a été recensé depuis quinze jours. L'épidémie semble désormais complètement sous contrôle. Le bilan total s'affiche toujours à 27 136 morts depuis le début de la pandémie, pour un peu plus de 24 000 cas recensés. La date du 1er juillet est le prochain cap fixé par par le gouvernement espagnol dans le cadre du déconfinement, même si l'état d'alerte court jusqu'au 21 juin, pour limiter les déplacements. La réouverture des frontières aux touristes est prévue début juillet. Le championnat de football a, lui, repris jeudi. Par ailleurs, de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre prochain.



Coronavirus en Italie

Mercredi, l'Italie a annoncé 43 nouveaux décès imputés au nouveau coronavirus (34 la veille). Au total, le Covid-19 a officiellement coûté la vie à 34 448 personnes dans le pays, pour 237 828 cas recensés. La vie reprend son cours, de manière progressive, dans le pays, avec la réouverture de nombreux lieux culturels, des piscines, des restaurants et des salles de sports. Le 3 juin, le pays a également levé la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, pour ainsi rouvrir ses frontières aux touristes européens, afin de relancer au plus vite ce secteur clé de l'économie transalpine. Il est également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays. Les théâtres et les cinémas ont, eux, rouvert leurs portes le lundi 15 juin.

Coronavirus au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le dernier bilan en date, mercredi, faisait état de 184 morts supplémentaires ces dernières 24h (233 la veille). Au total, le pays a recensé 42 153 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, pour près de 300 000 personnes infectées. Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite.



Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. Pour la réouverture des bars et des restaurants, il faudra en revanche attendre le 4 juillet.



Coronavirus en Allemagne

Selon le dernier bilan de l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses (RKI) publié ce jeudi 18 juin, l'épidémie de coronavirus a coûté la vie à 8856 personnes en Allemagne depuis le début de l'épidémie, soit 26 personnes de plus sur les dernières 24 heures. On dénombre 187 764 cas confirmés de Covid-19 dans le pays, soit 580 de plus que la veille.



Plusieurs clusters ont été identifiés ces derniers jours, dont un au sein de la capitale berlinoise avec 57 cas confirmés. "Nous avons réalisé très vite que des immeubles entiers étaient concernés et que nous devions les placer en quarantaine", a indiqué Martin Hikel, maire d'arrondissement de Neukölln, dans des propos repris par Euronews. "Ce qui est aussi nouveau et particulier, c'est que là, les conditions de logement sont très inconfortables, et qu'il n'est pas facile de limiter la promiscuité ou d'être enfermé pendant deux semaines à huit personnes dans un deux pièces", a-t-il souligné.



L'Allemagne a également lancé son application de traçage baptisée Corona-Warn-App et utilisant la technologie Bluetooth pour recenser et prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade, testé positif au Covid-19. Son téléchargement est libre et basé sur le volontariat mais l'application repose sur un protocole validé par Apple et Google. Les autorités promettent une meilleure confidentialité des données, l'historique des informations étant stocké dans le téléphone lui-même. Selon un sondage publié par la ZDF, seulement 42% des personnes interrogées se disaient prêtes à la télécharger.



Cette nouvelle semaine est également marquée par l'ouverture des frontières aux autres pays européens, notamment celle avec la France ce lundi 15 juin à minuit. Une cérémonie de retrouvailles est prévue entre les autorités allemandes et françaises à Kehl, ville allemande frontalière qui fait face à Strasbourg. Par ailleurs, les familles qui ont dû être rapatriés en Allemagne durant la crise sanitaire (60 000 au total) ont été informées qu'elles devraient payer la note. "Dans le formulaire rempli, vous deviez signer que vous étiez prêt à payer pour cela", a ainsi expliqué la fille d'un coupe rapatrié du Mexique à l'antenne de la chaîne ARD. Le ministère des Affaires étrangères a mis en avant "l'égalité de traitement" entre les citoyens rentrés par eux-mêmes et ceux qui ont été rapatriés au frais de l'Etat.



Coronavirus au Portugal

Les données se confirment cette semaine, le Portugal fait face à un pic de contamination. Relativement épargné jusque-là, le pays avait fixé à 300 nouveaux cas par jour le seuil d'alerte sanitaire à ne pas dépassé. Or, il a été régulièrement atteint ces derniers jours avec encore 336 nouveaux cas signalés mercredi dans un pays qui recense 37 672 cas officiellement pour un peu plus de 1500 décès depuis l'arrivée du virus. C'est dans la région de Lisbonne que se trouve le plus grand nombre de nouveaux cas. C'est ici qu'un mini-confinement avait été décidé ces derniers jours. Ce week-end, des restrictions de sorties avaient été imposées aux habitants de Lisbonne alors que le 10 juin était jour de fête nationale. Ce timide rebond de l'épidémie dans un pays relativement épargné inquiète alors que le Portugal prépare activement le retour des touristes.



Le pays entendait pourtant surfer sur ses bons chiffres et son statut de destination sûre pour attirer les touristes européens... et commence à le faire savoir ! Le Portugal a en effet mieux résisté à la vague du Covid-19 que nombre de ses pays voisins et poursuit son déconfinement progressif pour préparer le retour des touristes. Le gouvernement a récemment mis en place une application mobile "Info Praia" concernant les modalités d'ouvertures des plages cet été. On trouvera notamment sur cette application des renseignements sur le taux d'occupation des plages ainsi qu'un code couleur pour savoir si la plage est ouverte en mode "dynamique" (promenade autorisée seulement) ou s'il est possible d'y étendre sa serviette. Les fréquentations des plages pourraient être surveillées et diminuées de moitié par rapport à d'habitude mais leurs accès pourraient rester libres.



La priorité est le retour du tourisme et les campagnes de communication se multiplient. Le pays a obtenu le label "Safe Travels", une première en Europe. "Ce label permet aux voyageurs de reconnaître les gouvernements et les entreprises du monde entier qui ont adopté des protocoles standardisés en matière de santé et d'hygiène, afin que les consommateurs puissent voyager en toute sécurité une fois les restrictions levées", s'est félicité le gouvernement. Aucune mesure de quarantaine ne sera mise en place cet été.



Coronavirus en Belgique

Le nouveau bilan publié ce mercredi 17 juin par le SPF Santé Publique fait état de 89 nouvelles contaminations en 24 heures dont 42 en Flandre, 42 en Wallonie et 5 à Bruxelles. 11 061 tests ont été effectués. Au total, la Belgique recense 60 244 cas de Covid-19 sur son sol. 371 lits d'hôpital (24 de moins que la veille) restent occupés par des patients atteints de Covid-19 dont 67 en soins intensifs (9 de moins que la veille). 13 nouveaux décès sont à déplorer, portant le bilan total du nombre de morts à 9675 décès depuis le début de l'épidémie.



Un nouveau foyer avait été détecté lundi 15 juin, comme relayé par la RTBF . 21 personnes ont été testées positives au coronavirus au sein de la cinquantaine d'employés du personnel administratif d'une société de manutention opérant à l'aéroport de Liège, Swissport Cargo. Le nombre de nouveaux patients en soins intensifs a diminué de manière régulière ces derniers jours, faisant dire aux autorités, par la voix du virologue Steven Van Gucht, que "le système de traçage comme à bien fonctionner." Pour rappel, un suivi a été mis en place en Belgique pour permettre de recenser et retrouver plus facilement les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le virus. Les personnes peuvent alors être contactées par appel téléphonique ou par SMS, avec les numéros officiels 02/214.19.19 et 8811.



La Belgique est entrée lundi 8 juin dans la phase 3 de son déconfinement, marquée par la réouverture de "toutes les classes de l'enseignement primaire", les élèves ne portent pas de masques au contraire des adultes et les effectifs sont limités à 20 par classe. Les bars ont également pu rouvrir mais la consommation au comptoir reste interdite. Toutes les activités sportives peuvent reprendre, y compris dans les salles de sport (les espaces de douches y seront fermés), à l'exception des sports de contact et de la natation puisque les piscines resteront fermées.



Voici pour rappel les quatre phases initialement prévues dans le plan de déconfinement de la Belgique :



Depuis le 4 mai, réouverture des entreprises d'industrie et de services mais le télétravail reste la norme. Le sport pourra être pratiqué à deux (tennis, athlétisme, pêche, kayak, ou golf sont autorisés). Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics pour toute personne âgée d'au moins 12 ans.

Depuis le 11 mai, réouverture des commerces (sauf les bars, cafés et restaurants).

Depuis le 18 mai, réouverture progressive des écoles avec 10 élèves maximum par classe. Priorités aux dernières années d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à la première année de primaire. Ouverture des musées sous condition. Contacts sociaux autorisés (réunions privées, nombre de personnes autorisées plus importants aux mariages ou enterrements avec 20 personnes maximum, possibilité de se rendre dans sa résidence secondaire).

Depuis le 8 juin, réouverture des hôtels et restaurants.

Coronavirus en Afrique

Selon le dernier bilan du centre africain de prévention et de contrôle des maladies publié mercredi 17 juin, 260 073 cas confirmés de coronavirus sont recensés sur l'ensemble du continent africain alors que 7036 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché et les soignants peinent à faire face. Plusieurs mouvements de grève ont été signalés selon l'AFP qui rappelle que 2000 soignants ont été contaminés et que de nombreux autres ont quitté leur poste en raison des risques de contamination.



Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, on compte plus de 17 000 cas de Covid-19 et les hôpitaux peinent aussi à faire face. Les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève illimitée, relate RFI, pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque d'équipements. Au Sénégal, qui compte 70 décès depuis le début de l'épidémie, c'est contre la psychose que se battent aussi les autorités, comme indiqué par RFI. Le ministère de la Santé fournissait jusque-là les noms et adresses des personnes décédées du Covid-19, ce qui a eu pour effet d'isoler certaines familles, stigmatisées par leurs voisins. Le Sénégal compte 5247 cas confirmés de Covid-19. En Algérie, qui compte 760 morts, le déconfinement se met en place avec la réouverture progressive des commerces ainsi que des transports publics locaux. Les établissements scolaires et universitaires restent fermés comme les lieux de culte ou les enceintes sportives. Le couvre-feu a été allégé mais reste en vigueur des 29 des 48 wilayas (préfectures) du pays, de 20h à 5h.

