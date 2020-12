Coronavirus dans le monde vendredi 11 décembre : nouveaux cas et morts en 24h

Ce vendredi 11 décembre 2020, le virus COVID-19 touche 70.051.394 (+691.810) cas confirmés et a fait au total 1.597.120 (+12.763) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. La progression de l'épidémie ralentie légèrement cette semaine dans le monde.



Alors que l'Inde est toujours au cœur de sa première vague, l'Europe a déjà bien entamé une seconde vague de contaminations tandis que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affrontent déjà une 3e vague ! La recherche sur un éventuel vaccin accélère et certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Russie, sont prêts à débuter les phases de test sur le grand public.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.337.966 morts au total dont 13.750 ces dernières 24h. On recense ce jeudi 10 décembre, 297 morts en 24h soit 56.940 au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 17.613 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 39.527 (+297 en 24h).

En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+20.249 en 24h). Le pays compte ce jeudi 10 décembre 1.255.066 cas recensés pour 20.882 décès (+351). La fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs initialement prévue du 2 au 30 novembre est prolongée jusqu'à début janvier 2021. L'Allemagne envisage de poursuivre les restrictions sanitaires jusqu'au printemps 2021. Angela Merkel appelle à de nouvelles restrictions pour les fêtes de fin d'année.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. En Afrique du Sud, on compte 828.598 (+6.709) cas recensés ce jeudi 10 décembre et 22.574 (+142) morts. Le pays enregistre ce jeudi 10 décembre 2020 son plus grand nombre de cas en 24h depuis le 8 aout. Le pays annonce faire face à une seconde vague.



En Autriche, on compte 2.686 nouveaux cas soit 313.688 au total et 103 décès en 24h pour 4.163 décès au total ce jeudi 10 décembre. L'Autriche passe la barre des 4.000 morts. Le pays enregistre un nouveau record de décès en 24h ce mardi 24 novembre 2020 et est en confinement strict avec fermeture des écoles et magasins non essentiels du 17 novembre et jusqu'au 6 décembre 2020. Afin de raccourcir son confinement, l'Autriche prévoit de mener une campagne de tests de grande ampleur.



Au Royaume-Uni, on compte 20.964 nouveaux cas en 24h avec 1.787.783 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre ce jeudi 10 décembre 2020, 516 mort en 24h soit 63.082 morts au total. Le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à autoriser le vaccin Pfizer et BioNTech. La vaccination a débuté mardi, la Reine Elisabeth II devrait elle même se faire vacciner très prochainement.