Coronavirus: des médecins de garde décident de se retirer des salles de soins

Les étudiants en 7e et 8e années de médecine qui interviennent dans les centres de traitement des malades de covid19 ont décidé de se retirer des salles de soins à partir de ce vendredi. Une décision prise selon l'observateur, pour manifester leur mécontentement contre le ministère de la Santé qui n'a pas payé leurs primes de garde.



Selon des sources au journal, le Directeur des ressources humaines a été un peu plus clair avec ces étudiants. "Le ministre n'a pas à vous payer, car il n'était même pas au courant de votre présence dans les centres de traitement et il n'y a aucun lien entre vous et le ministère. Sur le plan juridique, vous n'êtes pas légaux aux yeux du ministère, car il n'y a aucun acte écrit qui atteste votre présence. Ce qui fait que vous n'avez pas le droit d'écrire des préavis de grève", a dit le DRH.



Ce qui a plus pulvérisé ces médecins est que le DRH leur a fait savoir qu'en cas d'erreur médicale au niveau des centres de traitement, ce sera leur responsabilité personnelle qui sera engagée, mais ils (médecins de garde) ne seront pas sous couvert du ministère qui les considèrent comme des stagiaires ou des bénévoles.



Après cette rencontre avec le DRH, ces médecins de garde ont décidé, après consultations de leurs collègues, de se retirer des salles de soins jusqu'à nouvel ordre.