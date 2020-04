Coronavirus: en Côte d'Ivoire, la hantise de voir le virus entrer en prison

Les autorités pénitentiaires l’assurent : il n’y a, pour le moment, aucun cas positif de Covid-19 dans les prisons ivoiriennes. Il faut dire que si le virus venait à entrer dans l’un des 34 lieux de détention du pays, il pourrait faire des ravages.



La Côte d’Ivoire compte 21 000 détenus pour 7 000 places. Un tiers de ces prisonniers s’entassent à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, sous l’œil de 400 gardiens, agents sociaux et personnels médicaux.





Mesures drastiques et hygiène renforcée



Pour contenir le virus à l’extérieur des prisons, les visites ont été considérablement restreintes, et le gouvernement a annoncé la semaine dernière la libération de 2 000 prisonniers.



« La mesure est en cours d'exécution. Le ministre de la Justice nous a demandé de faire des listes très rapidement. Dans les prochaines heures, il y aura les premières sorties », explique Boubacar Coulibaly directeur de l’administration pénitentiaire.



Face à la menace du coronavirus, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) équipe donc ces jours-ci les prisons ivoiriennes en matériel d’hygiène : 250 dispositifs de lavage de main, 100 000 savons, des milliers de litres d’eau de Javel et bien sur des masques, gants et tabliers pour les personnels médicaux.



« Nous devons mettre le paquet pour éviter que le virus n'entre dans les prisons. Car s'il y parvient, ça deviendra compliqué à gérer. Ça pourrait avoir des conséquences très graves », prévient Steve Acko Tanga, coordonnateur protection au CICR



Les quantités fournies sont censées permettre de faire face pendant trois mois. Le CICR évaluera alors si cette aide doit être renouvelée.