Coronavirus en France : 541 morts en plus, le dernier bilan

Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ?

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a effectué son point quotidien de situation et communiqué le dernier bilan du coronavirus en France. Voici tous les chiffres en détail du mercredi 8 avril au soir, qui ont la particularité de ne pas prendre en compte les Ehpad.





112 950 cas au total, soit 3 881 de plus en 24 heures.

10 869 décès, soit 541 de plus en 24 heures à l'hôpital (pas de remontées d'Ehpad ce soir).

82 048 cas de coronavirus par test PCR, soit 3881 de plus en 24 heures

30 375 hospitalisations en cours, soit 348 de plus en 24 heures.

7148 personnes en réanimation, soit 17 de plus en 24 heures.

7 632 décès à l'hôpital, soit 541 de plus en 24 heures.

21 254 personnes guéries, soit 1 917 de plus en 24 heures.

30 902 cas en Ehpad, soit 7282 de plus en 24 heures.

21:51 - "Il faut un plan massif de solidarité européenne", estime le ministre de l'Economie

"Il faut un plan massif de solidarité européenne. Nous avons négocié toute la nuit, nous avons échoué, nous retenterons", a déclaré ce mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, interrogé sur le manque de solidarité entre pays européens qui luttent contre la propagation de la pandémie de coronavirus.





21:33 - Le report de charges sociales et fiscales sera annulé dans certains cas, annonce Bruno Le Maire

"On reporte pour le mois de mars et avril, les charges sociales et fiscales. Ce report est automatique, toutes les entreprises qui le demandent l'obtiennent. Mais j'ai parfaitement conscience que certaines entreprises ne pourront pas rembourser", a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans le cadre de la crise économique provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus. "Si la menace, c'est la disparition de l'entreprise, on annulera le report de charges sociales et fiscales. Le critère sera : 'est-ce que la faillite menace ?'", a-t-il ajouté ce mercredi.



21:18 - Bruno Le Maire écarte tout rétablissement de l'ISF pour lutter contre la pandémie de coronavirus

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a écarté un possible établissement, même temporaire, de l'ISF. "L'important c'est de relancer la croissance, par l'investissement. Je ne pense pas qu'on relance la croissance avec de nouveaux impôts, surtout l'ISF, qui rapportait 3 milliards d'euros, comparé à la garantie de l'Etat, de 300 milliards", a-t-il estimé.



21:09 - Coronavirus : Emmanuel Macron rencontrera lundi "un grand nombre d'acteurs publics et privés"

Alors que les autorités françaises viennent d'annoncer le renouvellement du confinement au-delà du 15 avril, l'Elysée a indiqué que le président Emmanuel Macron "consultera d'ici lundi un grand nombre d'acteurs publics et privés, français européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français".



21:03 - "Le système financier français est solide", estime Bruno Le Maire

Au sujet des risque de faillite des banques, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré : "non, aujourd'hui, ce n'est pas une crise financière, c'est une crise sur l'économie réelle. Le système financier français est solide". Quant aux entreprises, "nous travaillons à une amélioration du fonds de solidarité, celui qui est plafonné à 2 000 euros, pour intégrer les loyers d'un certain nombre d'entreprises menacées. Et prendre en charge ceux qui sont dans une situation de redressement judiciaire", a-t-il précisé.



20:45 - Les engelures et autres infections cutanées ne seraient pas des symptômes du coronavirus

Au sujet des symptômes possibles d'une infection au Covid-19 , le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a déclaré lors du point presse quotidien sur la propagation du nouveau coronavirus en France : "il n'y a pas de preuve que les engelures et autres affections cutanées" sont un signe du Covid-19 "mais on en apprend tous les jours".



20:33 - Michelin lance la production de masques pour lutter contre la pandémie de coronavirus

Le fabricant de pneus Michelin se lance dans la production de masques chirurgicaux à destination de ses salariés et des personnels de santé. La firme au Bibendum prévoit de fabriquer 400 000 pièces par semaine dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a entraîné une crise sanitaire sans précédent.



20:19 - L'Elysée annonce que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril

L'Elysée vient d'annoncer que les mesures de confinement seront prolongées au-delà du 15 avril. La présidence a également précisé que le président Emmanuel Macron s'exprimera lundi autour de 20 heures et non pas demain. Elle n'a pas indiqué la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait évoquer le chef de l'Etat lundi, lors de sa quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars.



20:15 - L’OMS répond aux critiques de Donald Trump, qui l’accusait de s’être "plantée"

Le président américain Donald Trump avait accusé l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d'être trop proche de la Chine et de s'être "plantée" dans sa façon de gérer l'épidémie du nouveau coronavirus. "Ne politisez pas le virus", a rétorqué Tedros Adhanom. Le directeur général de l’OMS a également invité les Etats-Unis et la Chine à s'allier plutôt que de s’affronter, dans la lutte contre cette crise sanitaire mondiale sans précédent.



20:05 - Des centres commerciaux ouvrent des permanences pour les victimes de violences conjugales

Pour lutter contre les violences conjugales, les autorités françaises ont mis en place de permanences dédiées aux victimes dans les centres commerciaux. "Quand les femmes ne peuvent pas se déplacer jusqu’aux dispositifs de soutien, en période de confinement, nous devons amener ces dispositifs à elles", a estimé la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait donné des premiers éléments jeudi 26 mars sur France 2, indiquant que les signalements pour des faits de violence familiale et conjugale avaient augmenté de 32% en zone gendarmerie, et de 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris, pendant la première semaine de confinement.



19:54 - "Nous avons atteint un niveau inédit de sollicitation hospitalière", estime Jérôme Salomon

Le numéro 2 du ministère de la Santé a estimé, lors lors du point presse quotidien sur la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, qu'"après des semaines d'évolution, nous avons atteint un niveau inédit de sollicitation hospitalière, à un niveau inégalé dans l'histoire médicale française. La tension se relâche à peine dans certaines régions, mais demeure très forte dans d'autres, comme en Ile-de-France".



19:39 - Coronavirus : le bilan en France ce mercredi 8 avril

Au mercredi 8 avril 2020, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a détaillé la situation sanitaire et l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France :



7 632 décès en milieu hospitalier (+541 décès en 24 heures)

3 237 victimes dans les Ehpad et établissements sociaux et médico-sociaux

Le bilan total atteint 10 869 décès liés à la pandémie de coronavirus (qui ne prend pas en compte les Ehpad ce soir)

82 048 cas de contamination (+ 3 881 en 24 heures)

30 375 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19

7 148 cas graves en réanimation, un record en France (+17 en 24 heures) : 34% des patients ont moins de 60 ans,108 personnes hospitalisées en réanimation sont des jeunes de moins de trente ans, en réanimation

A l'échelon national, l'excès de mortalité atteint 31% en semaine 13, et 27% en semaine 14.

21 254 personnes sont sorties guéries de l'hôpital (+1 917 en 24 heures)

Jérôme Salomon a précisé qu'"en raison d'un problème technique qui empêche l'accès à l'application, Santé publique France ne peut pas donner un bilan des Ehpad. Le bilan de ce soir ne concerne que le milieu hospitalier".



19:32 - L’état de santé de Boris Johnson "s’améliore", selon le ministre des Finances britannique

Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak a donné des nouvelles du Premier ministre Boris Johnson, contaminé par le coronavirus et hospitalisé en soins intensifs à Londres. L'état de santé du dirigeant conservateur "s’améliore" : il peut "s’asseoir sur son lit" et "parler" avec les soignants.



19:12 - Coronavirus : le Hellfest annulé en raison de la pandémie

Le festival du Hellfest a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé son directeur, Ben Barbaud. Il explique au Parisien : "je suis contraint d'annuler le Hellfest. Je viens d'apprendre ce mercredi après-midi par les autorités de l'Etat qu'un arrêté interdit notre manifestation. Elles ne sont ni en mesure d'accompagner le montage de la manifestation ni de garantir les dispositifs de sécurité et de secours pendant. Cet arrêté me permet d'annuler les contrats avec les artistes et les prestataires pour cas de force majeure, et donc de ne pas alourdir nos pertes".



18:59 - Le bilan au Royaume-Uni s'alourdit : plus de 7 000 victimes et 60 000 contaminations au coronavirus

Le bilan de la pandémie du coronavirus au Royaume-Uni est tombé : on compte 938 victimes de plus en 24 heures, un triste record qui porte le total de décès à plus de 7 000. Par ailleurs, 60 733 personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie.



18:43 - Coronavirus : 542 nouveaux décès en Italie, 17 669 victimes au total

En Italie, on déplore 542 morts, un total moins élevé qu'hier mardi 7 avril avec 604. Le nombre de personnes infectées dans les dernières 24 heures est lui reparti à la hausse (3 836 contre 3 039 hier). Le nombre de victimes depuis le début de la pandémie de coronavirus s'élève à 17 669, bilan le plus lourd au monde.



18:41 - Le nouveau livre de Musso repoussé

Initialement prévue pour 28 avril, la sortie du nouveau livre de Guillaume Musso a été repoussée au 26 mai, "si les conditions le permettent". L’ouvrage, décalé dû à l’épidémie de coronavirus, est intitulé "La vie est un roman".



18:25 - Cinq maires décédés depuis le début de la pandémie

En France, cinq maires ou présidents d’exécutifs locaux sont décédés depuis les élections municipales et l’entrée en vigueur de la loi d’urgence sanitaire contre le coronavirus, a indiqué ce mercredi 8 avril la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.





18:15 - Encore un lourd bilan au Royaume-Uni

Petite parenthèse internationale dans ce live consacré à la situation du coronavirus en France. Le Royaume-Uni a communiqué le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus dans le pays : il est de 938 morts en 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début de la crise sanitaire.



18:12 - L’Association des maires de France préconise le port d’un masque artisanal

L’Association des maires de France (AMF) a recommandé aux maires de conseiller à la population de porter des masques artisanaux, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. La préconisation a été faite "sur proposition du professeur Philippe Juvin", maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) et chef du service des urgences de l’hôpital Georges Pompidou à Paris, a précisé le communiqué.