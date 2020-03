Coronavirus en RDC: la province du Haut-Katanga en confinement total pour deux jours

L’annonce du gouverneur de la province du Haut Katanga a été faite dimanche soir sur la radio et télévision nationale. Jacques Kyabula Katwe a déclaré que deux cas positifs de coronavirus ont été détecté sur les passagers arrivés de Kinshasa dans la journée. Etant donné que 73 autres passagers doivent être retrouvés et identifiés, le gouverneur a décrété deux jours de confinement total sur toute l’étendue de la province.



Et pour faire appliquer cette mesure, des militaires et des policiers ont été déployés dans plusieurs quartiers du centre-ville de Lubumbashi. Tous les véhicules, même les transports en commun, sont priés de rebrousser chemin. Les rues sont ainsi désertes, tous les magasins, marchés, boutiques et commerces sont fermés.



Les Lushois sont tous appelés à rester à la maison. Pour la plupart d’entre eux, cette mesure est salutaire. Mais certains parmi les habitants affirment qu’ils n’ont pas pu faire des provisions et n’ont rien à manger. Pour l’instant, ils craignent de mourir de faim plutôt que du coronavirus.



Les autorités sanitaires quant à elles s’activent pour retrouver les autres passagers du vol Congo Airways afin de les tester.