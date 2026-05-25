Mondial 2026 : l’Espagne dévoile sa liste sans aucun joueur du Real Madrid, le Barça largement représenté

La Fédération espagnole a rendu publique la liste des 25 joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde 2026. Une sélection qui a immédiatement fait réagir : aucun joueur du Real Madrid n’y figure, tandis que le FC Barcelone s’impose comme le principal fournisseur de la Roja.



L’Espagne ira au Mondial 2026 sans aucun élément du Real Madrid. Dani Carvajal, malgré son expérience, ne figure pas dans le groupe convoqué par Luis de la Fuente. Une première depuis des années qui souligne la rupture entre le club madrilène et la sélection nationale pour cette campagne.



Le Barça, pilier de la Roja



À l’inverse, le FC Barcelone truste la liste avec plusieurs cadres et jeunes pépites. On retrouve : Pedri González et Gavi au milieu, toujours indispensables à l’animation du jeu espagnol. Pau Cubarsí, le jeune défenseur central de 19 ans, confirme sa place après sa saison pleine avec le Barça. Lamine Yamal, l’ailier de 18 ans, sans surprise, est bien présent et devrait être l’une des attractions de l’Espagne au Mondial. Fermín López et Ferran Torres complètent la colonie blaugrana.



Un mélange d’expérience et de jeunesse



Luis de la Fuente a misé sur un équilibre entre les valeurs sûres comme Rodri Hernández, Dani Olmo, Nico Williams, et les jeunes pousses issues de la Liga. En défense, Marc Cucurella et Alejandro Grimaldo apportent leur expérience, tandis que dans les cages, Unai Simón et David Raya se disputent la place de titulaire.



L’Espagne entame donc sa préparation avec un groupe rajeuni, dominé par la génération Barça, et l’ambition de reconquérir le monde en 2026.