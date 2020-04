Coronavirus : la coalition dirigée par Riyad annonce un cessez-le-feu unilatéral au Yémen

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles houthis, observera un cessez-le-feu à partir de jeudi dans le pays en guerre pour prévenir une propagation du coronavirus, a indiqué mercredi 8 avril un responsable saoudien.



"Nous annonçons un cessez-le-feu à partir de jeudi pour deux semaines. Nous nous attendons à ce que les houthis acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19" au Yémen, a précisé ce responsable. Selon lui, le cessez-le-feu unilatéral entrera en vigueur jeudi à 9 h GMT.



Les rebelles n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette offre. La coalition a fait part de son engagement de respecter le cessez-le-feu de deux semaines, tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque, a dit encore le responsable saoudien. Le cessez-le-feu peut être prolongé si les houthis répondent "de manière positive" au geste de la coalition, a-t-il ajouté.



Antonio Guterres salue la nouvelle



Le secrétaire général de l'ONU a salué l'annonce de la coalition militaire, qui "peut aider à faire avancer les efforts de paix ainsi que la réponse du pays à la pandémie de Covid-19". "Ce n'est que par le dialogue que les parties pourront se mettre d'accord sur un mécanisme permettant de maintenir un cessez-le-feu à l'échelle nationale" et sur "la reprise d'un processus politique pour parvenir à un règlement global" du conflit, a souligné Antonio Guterres.



L'ONU avait lancé, lundi, un appel solennel "à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde" afin de préserver, face à la "furie" du Covid-19, les civils les plus vulnérables dans les pays en conflit.



Aucun cas d'infection au Covid-19



Confronté à la pire crise humanitaire au monde, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, n'a enregistré jusqu'ici aucun cas d'infection au Covid-19.



Mais les organisations humanitaires craignent une catastrophe si le pays était touché par le virus. Avec un système de santé exsangue et une pénurie d'eau potable, le Yémen a déjà été frappé par des épidémies comme la dengue ou le choléra.



La coalition, menée par l'Arabie saoudite et soutenue par les puissances occidentales, intervient dans le pays depuis mars 2015 contre les rebelles chiites pro-iraniens, qui tiennent Sanaa, la capitale, depuis septembre 2014, et une grande partie du nord-ouest du Yémen. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, des civils pour la plupart, selon l'ONU.