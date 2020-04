Coronavirus : la hantise des cas communautaires au Sénégal

Les cas communautaires continuent de se propager et inquiètent les Sénégalais, surtout ceux habitant dans la banlieue de Dakar. Une situation qui a poussé beaucoup de maires à prendre des mesures notamment la fermeture des marchés. Le cumul des chiffres du ministère de la Santé font état de 89 cas communautaires.



Le maire de Ndiarème Limamou Laye, Mamadou Baidy Sène a organisé une journée de nettoiement et de désinfection de ses marchés avant d’appeler ses administrés et commerçants au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point de la situation de l'épidémie ce lundi 27 avril, a annoncé 16 nouveaux cas issus de la transmission communautaires.



Ces derniers sont répartis comme suit: 6 à Touba, 2 Rufisque, 2 Sangalkam, 1 Sédhiou, 1 Thiés, 1 Mbacké (la femme décédée hier-dimanche) et 1 à Grand-Médine. A ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 09 décès, 01 évacué et 442 patients sont sous traitement.