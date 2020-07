Coronavirus : « la pandémie atteindra probablement son pic au mois d’octobre », selon le Pr Mboup

Se basant sur les drafts de modélisations réalisés, Professeur Souleymane Mboup, directeur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), a soutenu que la maladie à coronavirus « progresse lentement au Sénégal et atteindra son pic probablement au mois d’octobre ».



« Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais à l’heure actuelle, cette modélisation semble montrer que l’évolution est encore lente au Sénégal, et que probablement, le pic épidémique serait (atteint) vers le mois d’octobre », a révélé Pr Mboup au cours d’une visite d’une délégation du comité de suivi du Fonds Force covid19.



A l’en croire l’épidémie pourrait durer beaucoup plus longtemps comme le montre la dernière modélisation qu’ils ont eu à faire, ajoutant que tout sera adapté en temps réel, à l’évolution de la situation.



S’agissant des nouvelles stratégies utilisées pour lutter contre la maladie, notamment avec moins de tests, le professeur Mboup ne semble pas apprécier cela. « J’avoue que c’est une stratégie qui est adoptée en ce moment, mais personnellement, la stratégie qui semble être utilisée dans la plupart des pays est celle de dépister le maximum de personnes. La stratégie d’isoler ces personnes et de les suivre, pour moi, c’est plus recommandé ».



« Je vais m’en arrêter là, mais, à mon avis, Il faut étendre au maximum le dépistage, arriver à isoler ces personnes et les suivre », a-t-il laissé entendre, tout en précisant, qu’il y a des contraintes par rapport à cette stratégie du dépistage massif.