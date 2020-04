Coronavirus : la situation en France ce lundi 20 avril

"Nous allons tous être acteur de ce déconfinement" a annoncé ce dimanche, Edouard Philippe lors de sa conférence de presse tenue avec Olivier Véran, Ministre de la santé. Les ministres n'ont pas présenté le plan de déconfinement mais les éléments qui vont déterminer son élaboration. Avec des facteurs connus et des inconnus, le ministre précise que nous ne récupéreront pas la vie d'avant, en tout cas pas tout de suite. Découvrez les principes du déconfinement annoncés par les ministres.



Un point sur les masques a été apporté, bientôt 17 millions de masques par semaine seront disponibles pour le grand public, via les pharmacies et peut-être les mairies et les grands magasins. Edouard Philippe déclare que les masques devront certainement être obligatoire dans les transports en commun. On en apprend aussi davantage sur l'essai Discovery et ses résultats. Le ministre insiste sur le fait qu'il va falloir tester beaucoup, vite et isoler les cas en quarantaine à domicile avec ses proches ou en hôtel.



Autre grande nouvelle annoncée par Olivier Véran, les Ehpad vont être à nouveau ouverts aux visites dès ce lundi 20 avril sous certaines conditions. Concernant les écoles, ils n'ouvriront pas tous le 11 mai et pas dans les conditions habituelles.



En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense près de 152.978 cas recensés et 19.718 morts au total (12.69 décès en hôpital et 7.649 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce dimanche 19 avril, 227 décès en hôpital en 24h (364 hier) et 168 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad, soit au total 395 morts en France en 24h.



On comptabilise 5.744 personnes en soins intensifs en réanimation (5.833 hier). Un chiffre en baisse pour la 11e journée consécutive. Le nombre de cas graves passés en réanimation ce jour est de 137 personnes, soit -89 en tenant compte des sorties. On recense ce jour 30.610 personnes hospitalisées dont 890 nouveaux patients et un bilan de -29 personnes en tenant compte des sorties.



Ce dimanche 19 avril, le virus Covid-19 touche 2.404.325 cas confirmés et a fait au total 165.238 morts dans le monde.



C'est actuellement l'Ile-de-France qui recense le plus de personnes hospitalisées (12.474) et le plus de décès (4.756) et 2254 personnes en réanimation, suivi par le Grand Est avec 4.608 personnes hospitalisées et 2.463 décès. Parmi les régions de France les plus touchés par la pandémie COVID-19, on compte l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 2.983 personnes hospitalisées et 1.011 décès, les Hauts de France avec 2539 personnes hospitalisées et 1.094 décès, la Provence-Alpes Côte d'Azur avec 1776 personnes hospitalisées et 470 décès, la Bourgogne-Franche-Comté avec 1327 personnes hospitalisées et 657 décès, et enfin l'Occitanie avec 877 hospitalisations et 295 décès.