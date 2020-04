Coronavirus: "la situation est complexe à Goudiry" (Gouverneur)

Le Gouverneur de la région de Tamba (Est), Oumar Mamadou Baldé, qui faisait face à la presse jeudi soir, est revenu sur les deux événements malheureux au domicile du chef religieux, premier malade testé positif, qui ont rendu la situation complexe.



"Nous sommes dans le combat. Il n'est pas encore gagné, mais nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à vaincre le coronavirus. Je commence par signaler, à la suite du ministère de la Santé que la région de Tamba a enregistré 12 cas. Ces cas viennent s'ajouter aux 9 précédents. Ce qui fait un total de 21 cas positifs (...)", a fait savoir le Gouverneur.



Avec le ministère de la Santé et celui de l'Intérieur, il dit avoir pris ensemble l'option d'affronter la réalité. C'est a dire d'amplifier les prélèvements au lieu d'attendre que les signes apparaissent au niveau des personnes contacts. "A ce jour, nous pouvons dire que les services de Santé ont procédé à 217 prélèvements et cela concerne 8 localités. Vu cette situation, nous avons tenu à adapter les mesures au niveau du département de Goudiry. Les 12 cas testés positifs sont en cours de transfert et seront reçus dans les conditions normales au Centre de traitement de Tamba. Ce centre à une capacité de 44 lits avec une possibilité d'extension si la situation l'exige dans les jours à venir".



Au delà de l'épicentre, le Gouverneur a soutenu qu'il y a des villages satellites où il a été noté des cas positifs. "La situation a été rendue complexe par des événements qui se sont produits", a-t-il regretté.