Mort de Bintou Guèye à Keur Mbaye Fall : les nouvelles révélations de l’enquête

L’enquête sur la mort de Bintou Guèye, tuée par balle à Keur Mbaye Fall, progresse. Alors que son époux, Pape Matar Diop, soutenait jusque-là la thèse d’un homicide involontaire, affirmant que le coup de feu était parti accidentellement alors qu’il manipulait un pistolet de marque Taurus récemment acquis, les gendarmes de la Zone industrielle ont remis en cause cette version.Selon Libération, les enquêteurs ont établi que le mis en cause a menti sur la date d’achat de l’arme. Un élément jugé déterminant par les autorités, qui laisse penser que l’acquisition du pistolet n’était pas fortuite, mais liée à une intention précise.Les investigations ont également mis en lumière un climat conjugal tendu. Une vive altercation aurait éclaté peu avant le drame. D’après les éléments recueillis, une relation extraconjugale entretenue par Pape Matar Diop pourrait être à l’origine de la dispute ayant précédé les faits.« Tout porte à croire qu’il avait acheté cette arme pour tuer sa femme, et non par simple curiosité technique », rapporte le quotidien, citant une source proche du dossier.L’affaire connaît par ailleurs un nouveau développement avec l’arrestation des parents du suspect. Ils sont poursuivis pour avoir tenté de soustraire à la justice un élément de preuve jugé essentiel : le téléphone portable de leur fils.Les enquêteurs estiment que cet appareil pourrait contenir des échanges déterminants, susceptibles d’établir une éventuelle préméditation ou de confirmer des liens avec une tierce personne, des éléments qui pourraient peser lourdement dans la suite de la procédure judiciaire.