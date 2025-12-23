Thiès : cinq (5) homosexuels dont un séropositif interpellées lors d’une descente policière au quartier Escale

Une opération menée par le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a conduit, le 21 décembre 2025, à l’interpellation de cinq individus dans un appartement du quartier Escale. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour des faits qualifiés « d’actes contre nature. »



Selon les informations communiquées par la police, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un rassemblement suspect dans un logement de la zone. La Brigade de recherche, aussitôt mobilisée, a effectué une descente sur les lieux et procédé à l’arrestation des occupants.



La perquisition de la chambre a permis la saisie de divers produits, notamment de la vaseline et des comprimés. Les mis en cause n’ont toutefois pas été surpris en flagrant délit. Entendus par les enquêteurs, ils ont reconnu être des homosexuels et ont expliqué leur présence par une invitation en lien avec l’organisation supposée d’un défilé de mode prévu dans un établissement de la place.



Au cours des auditions, l’un des individus interpellés a déclaré être « séropositif », indiquant ne pas avoir informé les autres personnes présentes de son statut sanitaire. Les cinq suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités éventuelles.