Météo : un temps largement ensoleillé et des températures élevées sur le Sénégal

Un temps globalement stable et largement ensoleillé s’installe sur le Sénégal entre ce lundi 22 décembre à 12 heures et mardi 23 décembre à la mi-journée, selon les prévisions météorologiques. La situation atmosphérique reste favorable sur la quasi-totalité du territoire, avec seulement quelques voiles nuageux attendus dans le Sud en fin d’après-midi et au cours de la nuit.La chaleur demeure toutefois marquée, en particulier dans les régions du Centre et du Sud, où les températures maximales oscillent entre 33 et 38 degrés Celsius. En revanche, le littoral et les zones nord du pays bénéficient de conditions plus clémentes, avec des températures relativement modérées.Les nuits et les matinées conservent une certaine fraîcheur sur l’ensemble du territoire national. Les minimales devraient se situer entre 16 et 20 degrés, offrant un contraste notable avec la chaleur diurne.Les vents souffleront globalement de secteur nord à nord-est, avec une intensité faible à modérée, tandis que la visibilité restera bonne sur tout le pays, favorisant les déplacements terrestres, maritimes et aériens.Les services météorologiques invitent les populations à rester attentives aux mises à jour diffusées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), notamment en cette période de forte chaleur.