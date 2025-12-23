Golf Sud : un individu arrêté pour abattage clandestin et vente de viande impropre

Une intervention rapide de la police a permis de mettre fin, dimanche 21 décembre 2025, à une activité jugée « dangereuse pour la santé publique » à Golf Sud. En effet, un individu a été interpellé pour « abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui. »Selon les informations du Commissariat d’arrondissement de Golf Sud, l’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement signalant la récupération suspecte d’une carcasse animale. Le mis en cause aurait transporté le cadavre d’un mouton jusqu’à son domicile dans l’intention de le dépecer puis de commercialiser la viande, malgré son caractère impropre à la consommation.La Brigade de recherche, immédiatement déployée, a surpris l’individu en plein dépeçage à son domicile. Il a été interpellé sur-le-champ et conduit dans les locaux de la police. La carcasse a été saisie afin d’éviter toute mise sur le marché.Entendu par les enquêteurs, le suspect est passé aux aveux, reconnaissant avoir agi dans le but d’écouler la viande auprès de consommateurs.