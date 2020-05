Coronavirus: le Conseil national de lutte contre le Sida en quête d'1,5 milliard pour un dépistage massif

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus, le Conseil national de lutte contre le Sida compte débourser près d'un milliard et demi pour un dépistage de masse, a fait savoir ce dimanche, la Directrice exécutive, Dr Safiétou Thiam, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



"Quand il y a eu cette épidémie, le fonds mondial a toute suite sortie une note pour dire à tous les pays qu'ils peuvent utiliser jusqu'à 10% des financements pour appuyer le covid19. Aujourd'hui, nous avons soumis un appui au comité national. Ce projet est à hauteur de 270 millions FCFA. Mais nous voulons aller jusqu'à 1 milliard et demi", a dit Dr Thiam.



"Il faut tester le maximum de personnes. Le virus circule. Il y a beaucoup de personnes qui sont infectées et on devrait pouvoir dépister toutes ces personnes. Donc ce n'est pas 800 ou 1.000 prélèvements par jour qui vont dépister ces personnes. Il faut appuyer les laboratoires nationaux", a-t-il estimé.



Selon Dr Thiam, par ailleurs ancien ministre, il sera plus facile de trouver un vaccin contre le coronavirus que le Sida. "Le virus du sida change régulièrement. Ça peut même muter chez la même personne. Ça peut muter d'une personne à une autre. Nous avons plusieurs types de VIH. Le virus du covid19 est plus simple. Il s'apparente plus à celui de la grippe ect...Donc, il est plus facile de trouver un vaccin pour ce genre de virus. On pense qu'en 2021, on aura un vaccin".