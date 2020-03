Coronavirus: le Rwanda en confinement, Kigali tourne au ralenti

19 cas de coronavirus confirmés au Rwanda, et un confinement presque total. Depuis dimanche, les Rwandais n’ont plus le droit de sortir de chez eux sauf pour aller faire des courses, ou se faire soigner. Les frontières sont fermées et la circulation entre les différents districts bloqués. Comment ces mesures - parmi les plus drastiques du continent - sont-elles appliquées à Kigali?