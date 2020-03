Coronavirus: le Sénégal enregistre 2 nouveaux cas, soit un total de 24

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait part ce dimanche de 2 nouveaux cas positifs de coronavirus. Il s'agit d'un Sénégalais de 37 ans, venu de Barcelone samedi à bord d'un vol de Air Sénégal et d'un adolescent de 15 ans contact du Sénégalais résidant en Italie et déclaré positif à Touba.



Ces deux nouveaux cas portent à 26, le nombre de personne atteinte de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 24 cas.