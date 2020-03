Coronavirus : le cap des 6.000 morts franchi à l'échelle mondiale

Selon un bilan de l'AFP, réalisé à partir des sources officielles dimanche, plus de 6.000 personnes sont décédées à cause du coronavirus à travers le monde et le nombre de contaminés frôle les 160.000 cas déclarés. La Chine reste le pays avec le foyer de virus le plus important avec le plus grand nombre de morts, 3.199.



L'Italie et l'Espagne particulièrement touchés.



La Chine reste le pays avec le foyer de virus le plus important avec le plus grand nombre de morts, 3.199, et plus de 80.844 cas déclarés mais aussi 66.911 guérisons. C'est désormais en Europe que l'épidémie progresse le plus rapidement.



L'Italie est le premier foyer européen et le second pays le plus touché du monde avec 1.441 morts sur les 1.907 décès recensés sur le sol européen. L'Espagne qui vient de dépasser la barre des 7.700 cas est le second pays européen le plus touché et comptabilise 288 morts.