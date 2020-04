Coronavirus : le confinement modifie le mouvement de la terre

Des milliards de personnes dans le monde entier restent chez elles à cause de la pandémie de coronavirus.



Le nombre de confinés est tellement important qu'en en fait cela change la façon dont la Terre se déplace.



En raison du confinement, il y a moins de déplacements pour le travail ou les loisirs sur les routes ou par rail, et de nombreuses industries lourdes ont fermé boutique.



En fait, nous sommes si nombreux à en faire moins de mouvement que cela a réduit les vibrations de la croûte terrestre.



C'est assez étonnant si l'on considère que notre planète pèse six milliards de billions de tonnes.



Des chutes spectaculaires



Les scientifiques de l'Observatoire royal de Belgique ont été les premiers à remarquer la baisse, en disant que "les mouvements du sol à des fréquences de 1-20 Hz [plus profondes que le son d'une contrebasse, semblable à un grand orgue] sont beaucoup plus faibles depuis la mise en place des mesures de confinement par le gouvernement".



Les changements ont été remarqués dans d'autres endroits du monde également.



Des sismologues au Népal ont constaté une baisse d'activité, un ouvrier de l'Institut de physique de la Terre de Paris a déclaré que la réduction dans la capitale française était "spectaculaire", et une recherche de l'université Cal Tech aux États-Unis a décrit la baisse à Los Angeles comme "sérieusement sauvage".



La chute spectaculaire de l'activité sismique au Népal peut être observée dans ce graphique.