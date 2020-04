Coronavirus : plus de 2.951 personnes confinées au Sénégal

La Directrice de l’Action sociale, Dr Arame Top Sene a révélé lors d’un entretien à L’Observateur que plus de 2.951 personnes sont confinées, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



« Nous avons 2.951 personnes qui ont été confinées, compte tenu des centaines de localités comme Ziguinchor, Vélingara, Thiès, Popenguine, Mbour. Ça dépasse largement les 2951. Nous sommes en train d’appeler les sites pour avoir les chiffres exacts afin de pouvoir mettre à jour le total », a dit la directrice lors d’un entretien réalisé mercredi.



Elle a fait savoir que ces personnes confinées sont réparties entre 10 à 12 hôtels à Dakar. Dans certaines régions, ce ne sont pas des hôtels, mais des centres. A Louga, il y a 5 sites et un à Kédougou. Dans la région de Thiès, il y a 3, à Ziguinchor 2 et un à Kaolack.



Mais à Kaffrine, ce sont des gens qui sont complètement isolés et qui ne sont pas dans un site hôteliers. Ce sont à peu près 64 personnes qui reviennent de voyage. Dans la région de Tamba, avec Goudiry, qui en est avec 1.851 confinés, compte tenu de tous les cas signalés, on prévoit 500 nouveaux cas qui doivent être confinés dans les prochains jours.