Coronavirus : voici pourquoi la pandémie frappe si fortement le Yémen

Le coronavirus pourrait se propager plus rapidement, plus largement et avec des conséquences plus mortelles au Yémen que dans de nombreux autres pays du monde, selon l'ONU.



Voici cinq raisons pour expliquer cela :



1. C'est un pays qui est toujours en guerre



Depuis 2015, le Yémen est dévasté par un conflit qui a laissé des millions de personnes sans accès à des soins de santé adéquats, à de l'eau propre ou à des installations sanitaires - des éléments cruciaux pour empêcher la propagation du virus.



L'approvisionnement en nourriture vitale, en médicaments et en aide humanitaire a été limité par un blocus terrestre, maritime et aérien partiel mis en place par une coalition de pays dirigée par les Saoudiens qui combattent les rebelles Houthi - alors que les rebelles eux-mêmes font obstacle à la distribution de l'aide.



L'absence d'un gouvernement central (les rebelles ont chassé le gouvernement de la capitale et l'ont envoyé dans le sud du pays) rend le coronavirus plus difficile à contenir.

La situation au Yémen expose la population à un risque particulier de maladie très contagieuse.



Près de trois ans avant l'avènement de Covid-19, l'ONU a déclaré le Yémen l'endroit le plus vulnérable de la planète.



Quelque 24 millions de personnes - soit environ 80 % de la population - dépendent de l'aide pour survivre, et des millions sont au bord de la famine.



On estime à 2 millions le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, et le pays luttait déjà contre des maladies telles que la dengue, le paludisme et le choléra avant que les premiers cas de coronavirus ne soient signalés.



L'affaiblissement du système immunitaire signifie que les personnes souffrant de maladies chroniques pourraient contracter plus facilement le Covid-19 et avoir plus de mal à survivre.



3. Le système de santé du Yémen s'est effondré

Cinq années de guerre ont détruit le système de santé du pays, le laissant incapable de faire face à une pandémie.





Une grande partie des 3 500 installations médicales du Yémen ont été endommagées ou détruites lors des frappes aériennes, et on pense que seulement la moitié d'entre elles sont pleinement opérationnelles.



Les cliniques seraient surpeuplées, et les médicaments et équipements de base font défaut - dans un pays de 27,5 millions d'habitants, il n'y a que quelques centaines de respirateurs, qui sont nécessaires pour aider les patients à respirer dans les cas où le coronavirus entraîne une insuffisance pulmonaire. 4. Le nombre réel de cas de coronavirus est inconnu



Sans savoir plus précisément qui a contracté le coronavirus, il est plus difficile d'empêcher sa propagation ou de prévoir le nombre de patients qui mettront une pression supplémentaire sur le système de santé déjà fragile.



Depuis que le premier patient atteint de coronavirus a été signalé dans les zones contrôlées par le gouvernement en avril, il est impossible de déterminer l'ampleur réelle de l'épidémie.



L'ONU affirme qu'en raison de la pénurie de kits de dépistage et du manque de transparence des données fournies par les rebelles et le gouvernement, le nombre réel de cas est presque certainement beaucoup plus élevé dans l'ensemble.



5. Les médecins eux-mêmes sont vulnérables

Outre le manque de médicaments pour traiter les cas, les médecins au Yémen manquent d'équipements de protection individuelle (EPI), tels que des masques et des blouses, pour les protéger contre la maladie.



Un rapport non confirmé sur le site d'information privé Al-Masdar a indiqué que des dizaines de médecins étaient morts à la suite du Covid-19 dans les zones tenues par les rebelles et le gouvernement.



L'un des plus éminents experts en maladies infectieuses du Yémen, Yassin Abdul Wareth, est décédé des suites du Covid-19 au début de ce mois, dans ce qui a été décrit comme un coup dur pour le secteur de la santé du Yémen.