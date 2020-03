Coronavirus_Enseignement: le Grand Cadre suspend tous ses plans d'actions et se range derrière le Gouvernement

Le Grand Cadre (Syndicat d’ Enseignants) n’est pas en reste dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). Le Syndicat suspend sont plan d’action de lutte, à cause de la pandémie. Son coordonnateur Oumar Waly Zoumaro, par ailleurs Secrétaire général du Sels/Originel appelle à une mobilisation communautaire pour éradiquer la maladie.



« Après une consultation avec nos différents responsables, nous avons pris la décision suivant de suspendre toutes nos actions de lutte jusqu'à ce que le coronavirus qui est devenu une pandémie mondiale soit totalement éradiqué. Nous demandons également aux enseignants et enseignante de se mettre à la disposition de la population pour une grande synergie nationale, afin que les mesures d’hygiènes annoncées par le ministère de la Santé soient respectées par tous », a déclaré Oumar Waly Zoumaro.



Par ailleurs, le Secrétaire général du Sels/Originel et ses camarades ont lancé un appel aux parents d’élèves de faire preuve de vigilance, d’attention pour que cette pandémie ne puisse pas gagner totalement notre pays.



Toutefois précis M. Zoumaro, « nous allons compter sur l’esprit patriotique de tous les Sénégalais pour faire face à ce fléau-là devenu un casse-tête pour le monde entier ».