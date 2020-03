Coronavirus_Fann - 12 lits pour accueillir les malades, des centres d'isolement créés dans Dakar et à l'intérieur du pays

Le service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann n’a que douze (12) lits : six chauds et six réservés. La révélation a été faite par le Directeur du Service national de l’Éducation et de l’Information pour la Santé au ministère de la Santé et de l’Action social, qui informe que six (6) nouveaux centres vont être installés à Dakar et à l’intérieur du pays.



« On peut contenir des malades. Ceci dit, on ne le souhaite pas. Si toutefois que les maladies infectieuses débordent, nous avons prévus des centres secondaires tel que (Hôpital) Principal, Hoggy (ex CTO), Le Dantec. Au niveau des régions, il y a également des centres d’isolement qui ont été créés surtout à Ziguinchor, à Kédougou et aussi à Koalack », a déclaré Dr Ousmane Dièye.





Sur la capacité de l’hôpital Fann à contenir les malades infectés, Dr Dièye d’avancer sur la Rfm: « A Fann, si je ne me trompe pas, nous avons 6 lits chauds et 6 réservés, cela fait 12 lits. À certains moments, on était dans l’extension, donc on peut aller jusqu’à une trentaine (30) ».