Coronavirus_Sénégal - Malick Gackou demande la proclamation de l’Etat d’urgence sanitaire

Malick Gackou demande au Gouvernement du Président Macky Sall de proclamer l’Etat d’urgence sanitaire à cause du Coronavirus (Covid-19), et de réquisitionner immédiatement les stocks de masques, de gels hydroalcooliques, etc. Le leader du Grand Parti a également suspendu sa tournée nationale après la confirmation de cas de la maladie au Sénégal.



« Face à l’impérieuse nécessité de prévenir et de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 le programme des activités dans les régions de Saint-Louis et de Matam, inscrit dans la tournée nationale et prévu du 09 au 18 mars 2020, est reporté à une date ultérieure », a affirmé le bureau politique du Grand Parti (GP) dans une déclaration rendue publique, hier mercredi.



« De même, nous demandons au Gouvernement de proclamer l’Etat d’urgence sanitaire et de réquisitionner immédiatement tous les stocks de masques, de gels hydroalcooliques et tous les autres moyens disponibles dans le pays et indispensables à la prévention », affirment Malick Gackou et Cie.