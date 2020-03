Coronavirus_Sénégal: le ministre de l’Intérieur annule le concert de Waly à Linguère

Pour faire face à la propagation du Coronavirus (Covid-19), récemment enregistré au Sénégal, le Ministre de l’Intérieur et par ailleurs Maire de Linguère a décidé de reporter jusqu’à nouvel ordre, les 72H de KAPI PRODUCTION qui étaient prévues les 06, 07 et 08 mars 2020 à Linguère.

Ce report concerne le concert de l’artiste Waly Seck du 06 mars, le cleaning day du 07 mars, et le Gala de lutte du 08 mars.



Ainsi, le Ministre de l’Intérieur et Maire de Linguère en appelle à la bonne compréhension des populations, à la sérénité et au respect rigoureux des mesures de prévention pour stopper la propagation du virus.