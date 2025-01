Corruption, déviance, manquements à l’Ethique et à la déontologie : Ousmane Sonko avertit « nous sommes entrés dans l’ère de la tolérance zéro »

Lors de son allocution, ce lundi 20 janvier 2025, à Diamniadio à l’ouverture de la conférence des administrateurs et managers publics, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel solennel à « bannir et à combattre radicalement toute forme de déviance et de manquement à l'éthique et à la déontologie ».



« Notre administration est souvent, hélas, sous le feu de la rampe, traversée par des vagues impudiques, de dossiers se rapportant à des faits de corruption, de surfacturation de marchés, de trafic d'influence, de détournements, de deniers publics, de prévarication foncière et immobilière. Est-il utile de rappeler qu'à l'indice de corruption, notre pays est classé au 123ème rang sur 190 pays ? Au-delà de l'aspect pédagogique et préventif auquel nous consacrerons toute la formation nécessaire, je voudrais vous confirmer que, depuis le 24 mars 2024, avec l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais dans l'ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction de ces pratiques occultes, conformément à nos engagements en matière de réduction des comptes devant le peuple », a déclaré le Premier ministre.



« Voilà donc au seuil d'une nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays, pour notre administration, notre secteur public et parapublic. Écrivons-la, ensemble de la plus belle des manières, selon la vision, les orientations et la volonté du président de la République, chef de l'État. Car en effet, depuis des décennies, notre capacité de se rencontrer, de débattre et de négocier s'est nettement détériorée, entraînant avec elle une crispation et un manque de confiance des acteurs, un immobilisme que la plupart ont fini par légitimer comme la moins pire des solutions. Fort heureusement, une nouvelle génération vient vous rappeler l'importance d'agir ensemble pour laisser l'État à la hauteur du peuple qu'il sert », a-t-il ajouté.