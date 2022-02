Corruption: l’Angola récupère plus de 5 000 milliards en 5 ans, la Crei sénégalaise somnole depuis 9 ans

L'Angola a récupéré des actifs d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars qui avaient été pillés des coffres de l'État et cachés à l'étranger, a déclaré jeudi le ministre de la Justice, Francisco Queiroz.Les autorités ont lancé 715 poursuites pénales pour corruption, fraude, détournement de fonds et autres délits financiers, a déclaré M. Queiroz, dont les propos ont été relayés par le quotidien gouvernemental Jornal de Angola.Au cours des trois dernières années, le gouvernement a récupéré près de 11,5 milliards de dollars (soit 10,06 milliards d'euros) en espèces et en biens en Angola et dans le monde entier, a-t-il ajouté.Des actifs ont été récupérés en Grande-Bretagne, en Suisse, à Singapour et aux Bermudes, entre autres, a-t-il précisé."Le montant total saisi et récupéré, dans le pays et à l'étranger, s'élève à 11 486 042 997,22 dollars", a-t-il précisé.Après avoir pris ses fonctions en 2017, le président Joao Lourenço a lancé une campagne de lutte contre la corruption pour récupérer des actifs qu'il soupçonne d'avoir été détournés sous son prédécesseur, Jose Eduardo dos Santos.M. Dos Santos, 79 ans, est accusé d'avoir nommé des parents et des amis à des postes de premier plan pendant ses 38 ans à la tête du pays. Sa fille Isabel dos Santos fait l'objet d'une enquête pour détournement présumé. Elle clame son innocence et nie les accusations portées contre elle.En 5 ans, la justice angolaise a fait beaucoup mieux que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), réactivée en 2013 par le chef de l’Etat Macky Sall pour lutter contre la corruption et surtout pour rapatrier tous les fonds qu’auraient détourné les anciens dirigeants du régime de Wade (2000-2012).Apres l’arrestation de Karim Wade et de ses supposés complices de détournement en 2013, l’actuel ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, alors procureur spécial près la Crei avait été chargé de faire le tour des institutions financières internationales pour traquer le moindre fonds illicite déposé par le fils de l’ancien Président.Interpellé et incarcéré en avril 2013, Karim Wade, ancien ministre et fils de l’ex-président sénégalais, doit justifier de l'origine de plus de 150 millions d'euros à Monaco, dans le cadre d'une enquête pour enrichissement illicite.Le procureur d’alors de la Crei, Alioune Ndao, l'accusait d'avoir acquis de manière illicite divers biens et sociétés d'une valeur totale estimée à 694 milliards FCFA (plus d'un milliard d'euros). Le fils de l'ancien président a toujours affirmé quant à lui s'être enrichi "en toute légitimité".Plus de six ans après leur condamnation définitive au Sénégal, respectivement pour enrichissement illicite et pour complicité de ce délit, l’ancien ministre Karim Wade et l’homme d’affaires Ibrahim Aboukhalil, alias Bibo Bourgi, viennent de remporter une manche décisive devant la justice monégasque. Dans une décision rendue ce 14 octobre, la Cour de révision – la plus haute juridiction monégasque – a en effet débouté définitivement l’État sénégalais de sa demande visant à obtenir la saisie des sommes contenues sur leurs comptes bancaires logés dans la principauté.Depuis plusieurs années, de jugements de première instance en arrêts d’appel, au civil comme au pénal, les magistrats de Monaco ont infligé au Sénégal plusieurs revers, le déboutant de sa requête principale pour divers motifs procéduraux et de fond.La dernière manche de ce match interminable a trouvé son épilogue le 14 octobre. Dans une décision qui vient clore cette longue saga, la Cour de révision de la principauté (l’équivalent de la Cour suprême au Sénégal ou de la Cour de cassation en France) a en effet débouté définitivement l’État sénégalais de ses prétentions, rapporte Jeune Afrique.Depuis le depuis de la traque des biens mal acquis déclenchée en 2013, la Crei n’a toujours pas rapatrié le moindre fonds issu de l’enrichissement illicite. Même si des immeubles qui appartiendraient à Karim Wade ont été mis en vente par l’Etat du Sénégal, on est encore loin des centaines de milliards annoncés par les autorités sénégalaises au début de la traque. Il est peut être temps de demander des conseils à la justice angolaise.