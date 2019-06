Corruption ou Pot de vin sur le pétrole sénégalais : "Nous allons mener une bataille pour...", Mamadou Lamine Diallo

L’enquête publiée par la chaîne publique anglaise, BBC, sur la corruption dans l’affaire du contrat pétrolier sénégalais, fait jaser. Mamadou Lamine Diallo juge l’affaire scandaleux et envisage mener une bataille pour récupérer les ressources appartenant au peuple sénégalais.



« C’est proprement scandaleux, c’est claire que c’est tout à fait inadmissible et inacceptable, cela fait quand même depuis des années que je suis sur ce dossier là, tous les mardis j’essaie d’informer et de discuter ces questions avec le peuple sénégalais à qui appartient le gaz naturel de Saint-Louis et les faits étant têtu maintenant, je pense que les choses se précisent. Et, ce n’est pas Mamadou Diallo qui parle, c’est la chaîne publique anglaise, BBC et tout le monde sait que c'est des professionnels», déclare le leader du mouvement Tekki.



Mamadou Lamine Diallo d’ajouter : « Nous sommes en train de voir au niveau du congrès de la Reconnaissance démocratique, notre entité politique, nous allons mener cette bataille parce que c’est une bataille pour récupérer nos ressources naturelles, notre gaz, et c’est une bataille que nous allons mener avec le peuple sénégalais».