Corruption: "tous les pays de l’UEMOA sont dans la zone rouge", selon un rapport

Malgré la mise en place de plusieurs organisations par des pays africains, la lutte contre la corruption n'avance pas en Afrique. Tous les pays de l’UEMOA sont dans la zone rouge, selon les résultats de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC), publiés mardi 29 janvier 2019 à Dakar.



"Si l’on fait une comparaison des données, depuis 2016, nous constatons une stagnation du Sénégal dans la zone rouge. Le Sénégal a cessé de progresser. Il conserve son score de 45 sur 100 mais il reste dans la zone rouge, c’est-à-dire en dessous de la moyenne mondiale qui est de 50/100", a révélé le Coordonnateur général du Forum civil, Birahim Seck.



Ainsi, parmi les quinze (15) pays qui constituent de la CEDEAO, seul un (1) pays est en dehors de la zone rouge, à savoir le Cap-Vert avec un score de 57 points. Il devance le Sénégal de 12 points. Au niveau de l'UEMOA, tous les pays de l’UEMOA sont dans la zone rouge. Aucun pays membre de l’organe communautaire n’a obtenu la moyenne de 50/100, lit-on dans le rapport.



D'après M. Seck, la méthodologie est bâtie sur une sélection des sources de données dans le souci de faire preuve d’une véritable rigueur scientifique et dans l’obligation de se fier à la validité des données utilisées, et celles-ci proviennent d’institutions professionnelles qui indiquent clairement leurs méthodes de collecte des données.



L’IPC, informe-t-il est un indice composite, utilisé pour mesurer la perception de la grande corruption dans le secteur public et la classe politique dans différents pays du monde. Tous ces instruments de mesures qui convergent vers le même objectif et qui consistent à sensibiliser l’opinion publique sur l’état de la corruption et à susciter la volonté politique des gouvernements à lutter effectivement contre le phénomène.



"Ces stratégies, dans leur mise en œuvre, permettent de développer la recherche scientifique et de produire de nouvelles connaissances sur la gouvernance financière'', explique le Coordonnateur général.