Côte d'Ivoire : 450 jeunes recrues renforcent les rangs des Forces Spéciales Ivoiriennes

450 jeunes ivoiriens ont rejoint définitivement les Forces Spéciales de Côte d’Ivoire, apprend KOACI auprès du Bureau d'information et de presse des armées (Bipa).



La traditionnelle cérémonie de remise de béret s’est tenue sur leur cantonnement de la ville de Yamoussoukro, en présence de M. Hamed Bakayoko, Ministre d’Etat, ministre de la défense et du Général de Brigade Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées Adjoint et Commandant les Forces Spéciales, informe-t-on.



C’est dans la forêt de Zangué aux encablures de la localité d’Oumé, que ces jeunes dont l’âge varie entre 18 et 26 ans, ont subi une formation rude, éprouvante mais enrichissante pour la nouvelle carrière qu’ils veulent embrasser.



Prestations de Serment devant le drapeau, récitation de l’hymne de la Force, attribution du béret et de l’écusson de bras, que d’émotion au cours de cette cérémonie qui a été rehaussée par la présence du Ministre d’Etat, ministre de la défense, Hamed Bakayoko.



« Vous devez regarder au drapeau et vous incliner… ne vous détournez pas de votre mission… vous devez être fier de vous parce que ce que vous avez accompli, tout le monde ne peux pas le faire », la substance du message du Ministre de la défense, est axé sur l’homme de valeur que représente le soldat des Forces Spéciales. Dans une galvanisation de l’intérieur du soldat, M. Hamed Bakayoko Rechercher Hamed Bakayoko a rappelé qu’ils étaient l’Armée nouvelle, ce prototype de soldat voulu par la Loi de Programmation Militaire (LPM) et qui prend peu à peu forme.



Renchérissant, le ministre, a affirmé que l’horizon s’éclaire en termes d’amélioration de la capacité opérationnelle et des conditions de vie des soldats. « Les nouveaux opérateurs des Forces Spéciales doivent perpétuer la notoriété du béret qu’ils arborent » a-t-il martelé en guise de conclusion.



Pour rappel, c’est le 30 juillet 2018, qu’avaient été présentées au drapeau les nouvelles recrues des Forces Spéciales.



La dotation du béret, marque l’adhésion définitive de ces nouveaux soldats à cette prestigieuse Force après 04 mois d’entrainement et d’aguerrissement commando et un raid (marche) de 235 km. Avec eux, 18 officiers et 03 sous-officiers fraichement sortis des écoles de formations militaires, ont reçu eux aussi leurs attributions.