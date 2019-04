Côte d'Ivoire : A Yopougon des femmes dans les rues pour réclamer l'approvisionnement en eau potable

Depuis plusieurs mois, l’eau ne coule pas dans les robinets de MICAO, à Yopougon zone industrielle.



Une situation non moins pénible vécue par ces femmes. Gobelet, sceaux et autres objets en main, elles ont décidé ce lundi matin d’arpenter les rues de la zone industrielle de Yopougon (quartier populaire) pour se faire entendre, comme constaté sur place par KOACI.



Jeunes filles, femmes, mères enceintes, certaines avec des bébés au dos, toutes étaient ce jour dans les rues de MICAO pour une marche de protestation.



Elles réclament l’approvisionnement en eau potable et ne supportent plus cette situation d’isolement dont elles sont victimes depuis des mois.



« Depuis des mois le manque se fait sentir dans ce quartier de Yopougon. Vivement que les autorités trouvent une solution à cette situation. Nous sommes aussi dans Abidjan et on a l’impression que les autorités ne font rien avec nous. On n’a pas d’eau depuis des mois. Aujourd’hui on manifeste pour crier notre indignation face à cette situation », s’indigne Lydie Koffi, l’une des manifestantes.



Dans certains quartiers d’Abidjan, l’approvisionnement en eau potable reste un leurre si bien que le commerce parallèle (fraude Ndlr) dans plusieurs quartiers de fortunes prospère à grande échelle au grand désarroi du consommateur.