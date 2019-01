Côte d'Ivoire : La présidente du RHDP réagit à la sortie de Bédié « Qu'il se rappelle du détournement des 18 milliards de l'UE par Guikahué »

La guerre verbale a repris entre le RHDP et le PDCI-RDA.



Et ce ne sont pas les dernières déclarations de Ouattara à Abidjan et celles de Bédié à Daoukro qui nous diront le contraire.



« (… ) Au moment où nos adversaires du Rhdp unifié se réunissent avec de l’huile, du riz, des chiffons et du pain sans lesquels ils ne peuvent faire du nombre ! Ici, à Daoukro, rien de tout ce folklore qui frise l’assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir les rassemblements de détourneurs de deniers publics. (…), a accusé Henri Konan Bédié en réplique au président du RHDP, suite à son discours au congrès ordinaire de son parti au stade Felix Houphouët Boigny.



Mais la sortie de l’ex chef d’Etat ivoirien n’a pas été du goût des femmes du RHDP l’ont fait savoir lundi au cours d’un rassemblement au palais de la culture de Treichville.



Selon la présidente, Ehui Odette Agnéro, Henri Konan Bédié, devrait se rappeler du prétendu détournement de la somme de 18 milliards de FCFA par l’Union Européenne (UE) dans le cadre de l’amélioration des soins de la population par son ministre Maurice Kakou Guikahué, avant de faire la morale aux autres.



« Bédié accuse de détourneurs de deniers publics les responsables du RHDP. Toute chose qui mérite une action en justice », a déclaré l’ex présidente des femmes du PDCI, avant de souligner. « Sur ce chapitre de détournement de deniers publics, le président Bédié devrait regarder dans son passé et voir la poutre qui est dans son œil avant de chercher la paille qui dans celui d’autrui. Qu’il se rappelle également du détournement des 18 milliards de l’Union Européenne par Guikahué sous son règne. »



C’est désormais du coup sur coup entre les ex alliés sous le regard des partisans de Laurent Gbagbo qui pourraient tirer profit de la reprise de la guerre verbale entre Bédié et Ouattara après l’épisode (1993-1999).