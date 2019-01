Côte d’Ivoire: annonce d’une démission prochaine de Guillaume Soro de l’Assemblée

« Soro Guillaume démissionnera en février. C’est entendu, c’est acté ». Face à la presse réunie pour les vœux de la nouvelle année, le président a clos la rencontre, en répondant à cette question d’un journaliste. Les rumeurs sur la démission du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, couraient depuis des jours, voire des semaines, à Abidjan.



Guillaume Soro et Alassane Ouattara se sont rencontrés en tête-à-tête par deux fois, depuis le début de l’année. La dernière fois, c’était jeudi soir et il a été question de cette démission. Ces dernières semaines, les personnalités, figures du RHDP - le parti présidentiel -, avaient appelé à de nombreuses reprises Guillaume Soro à rendre le tabouret.



Absent du congrès RHDP



Vendredi, au lendemain de cette rencontre avec le chef de l’Etat, le président de l’Assemblée nationale publiait un communiqué indiquant simplement qu’il déléguait ses pouvoirs à son vice-président, Oulla Privat, le temps « de son absence du 25 janvier au 20 février ». Guillaume Soro est-il encore à Abidjan ou a-t-il quitté la Côte d’Ivoire ? En tout cas il n’est pas apparu samedi au grand congrès du RHDP.



Le RHDP qui, on le sait, depuis ce congrès, désignera son candidat en 2020. Alassane Ouattara a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de primaires ouvertes. Tout le monde pourra être candidat, même les absents, avait déclaré Alassane Ouattara, dans une allusion claire déjà, à Guillaume Soro.