Côte d'Ivoire : grève dans l'enseignement une vingtaine de véhicules pris à partie sur l'axe d'Adzopé

La grève des enseignants dans les lycées et collèges est toujours maintenue dans certains établissements d’Abidjan et de l’intérieur du pays.



Si les cours ont timidement repris dans certains établissements, le constat est que dans plusieurs autres, les cours n’ont pas encore repris. La Cosefci, a elle, réitérée son mot d’ordre de grève.



À Becofin, un village situé sur l’axe Adzopé- Abengourou, des élèves qui réclament la reprise des cours ont manifesté ce lundi 11 mars, comme rapporté à KOACI par des sources sur place.



Route barrée, ces élèves ont pris à partie des véhicules qui passaient. Selon nos sources, une vingtaine de voitures ont eu leurs vitres cassées du fait de la manifestation.

Un cadre en service aux impôts à Bondoukou, tombé sur la manifestation raconte son calvaire.



« Moi, je partais à mon poste à Bondoukou quand ma voiture a été prise à partie par des élèves qui manifestaient ce matin à Becofin. Nous étions une vingtaine dont les vitres des voitures ont été cassées par les manifestants. Nous, on n’est pas le gouvernement, je ne sais pas pourquoi ces élèves s’en prennent à nos voitures. C’est véritablement dommage qu’on en arrive à là », confie à KOACI, Erick Doffo Nomasso, une cadre aux impôts en fonction à Bondoukou.