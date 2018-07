Côte d'Ivoire: le PDCI toujours aussi divisé sur la question d'un parti unique

Selon un communiqué du PDCI, c'est à l'invitation d'Henri Konan Bédié que la présidente et la secrétaire générale du RDR, Henriette Dagri Diabaté et Kandia Camara, se sont rendues ce vendredi à Daoukro. Cette rencontre, qui a duré deux heures, a porté « sur la poursuite des travaux relatifs à la création du parti unifié ».



« Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du bureau politique du PDCI » du 17 juin, assure-t-on du côté du parti d'Henri Konan Bédié. « Elle ne remet nullement en cause ses résolutions. »



C'est lors de cette réunion que le PDCI avait repoussé à après la présidentielle la validation ou non de son adhésion au parti unifié. Un alinéa à la résolution adoptée donnait toutefois mandat à Henri Konan Bédié pour poursuivre en parallèle les négociations avec ses alliés.



Une précision qui visait à ménager le parti présidentiel et à calmer les esprits au sein du PDCI. « Henri Konan Bédié est tiraillé par les dissensions dans son parti », croit savoir une source au RDR, commentant la rencontre.



Cette semaine, la fracture au sein du PDCI entre pro et anti-parti unifié s'est creusée. Mardi 3 juillet, à la veille de la dissolution du gouvernement, au moins six ministres PDCI ont pris leur distance avec la direction de leur parti et ont en effet créé un mouvement dissident prônant une création rapide du parti unifié.