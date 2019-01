Côte d'Ivoire: le collectif des victimes répond au geste du gouvernement

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent la décision de la chambre de l'appel de la cour pénale internationale.. Elle doit statuer rapidement sur un recours de la procureure de la CPI sur la remise en liberté de l'ancien président ivoirien et de l'ex chef des Jeunes Patriotes. Le gouvernement ivoirien a indiqué, jeudi 17 janvier 2019 dans un communiqué, qu’il prenait note de la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Dans ce communiqué, et dans un esprit de « décrispation » , il a aussi promis un geste financier en faveur des victimes. Des victimes qui saluent le geste mais qui ont des doutes.