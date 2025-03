Côte d'Ivoire: le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, renonce à sa nationalité française

Le 7 février dernier, Tidjane Thiam dépose officiellement sa demande de libération de la nationalité française à la résidence de l’ambassadeur de France à Abidjan. Selon une source proche du dossier, sa requête a été validée le 3 mars. La publication de ce décret au Journal officiel ce jeudi 20 mars, vient donc entériner cette procédure administrative.



Selon l’article 55 de la Constitution, un candidat à la présidentielle doit être « exclusivement » Ivoirien. Ces derniers jours, la double nationalité de Tidjane Thiam alimentait les débats dans la presse locale.



Crainte que l’élection présidentielle « ne soit pas inclusive »

Dans un entretien sur la chaîne France 24, le leader du PDCI dénonce « une diversion » et affiche sa crainte que « l’élection ne soit pas inclusive ». Il s'agit d'une allusion à l’absence sur la liste électorale provisoire, des noms de plusieurs figures de la vie politique ivoirienne, comme Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé.



Pour ce qui le concerne, au moment de son élection à la tête du parti, en décembre 2023, les cadres du PDCI ont adopté une motion le désignant comme candidat à la présidentielle. Mais avant cela, il devra participer, dans quelques mois à la Convention d’investiture du PDCI et affronter en interne, une autre figure, Jean-Louis Billon. Le député de Dabakala, également « libéré » de sa nationalité française le 8 mars dernier, et qui mène une campagne active auprès des militants du PDCI ces derniers mois.