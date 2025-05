Côte d’Ivoire : les Assemblées annuelles de la BAD ouvertes ce lundi pour élire un nouveau président

Les assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) s’ouvrent ce lundi 26 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec comme objectif l’élection du prochain président de l’institution. Ces réunions, qui se tiennent jusqu’au 30 mai, ont pour thème central : « Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour promouvoir son développement ». Parmi les temps forts de cette édition figure l’élection du successeur du Nigérian Akinwumi Adesina, à la tête de la BAD depuis 2015 et dont le second mandat arrive à son terme le 31 août prochain.

Cinq candidats, tous africains, sont en lice Amadou Hott (Sénégal), ancien ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Sidi Ould Tah (Mauritanie), ex-ministre et dirigeant de la BADEA, Samuel Monzil Maimbo (Zambie), haut cadre à la Banque mondiale, Bagabule Swazi Tshabalala (Afrique du Sud), actuelle vice-présidente par intérim de la BAD, Abbas Mohamed Touli (Tchad), économiste et ancien haut fonctionnaire international.

Akinwumi Adesina, président sortant de la BAD, a récemment mis en garde contre « les risques liés aux chocs politiques et à leur impact sur les économies africaines, évoquant notamment les droits de douane imposés par les États-Unis à 47 pays africains, ce qui pourrait affecter les perspectives commerciales du continent. »

Plus de 6 000 participants sont attendus à Abidjan pour cette grande messe de la finance africaine, dont des chefs d’État, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des investisseurs privés, des universitaires, des leaders d’ONG et des partenaires techniques et financiers.



La BAD, qui joue un rôle moteur dans le financement du développement en Afrique, entend à travers ces rencontres renforcer sa vision d’une croissance inclusive, en s’appuyant davantage sur les ressources propres du continent, tout en appelant à plus de mobilisation des capitaux internationaux.

Le nom du prochain président devrait être connu d’ici la clôture des travaux le 30 mai.