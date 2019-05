Côte d’Ivoire: les habitants d’Attécoubé à Abidjan dénoncent la criminalité

La tension semble encore vive à Attécoubé. Dans les rues, autour de la mairie, on remarque une forte présence policière. Le maire Claude Paulin Danho, également membre du gouvernement, est venu défendre son action en personne : « Il n’y a pas d’insécurité généralisée à Attécoubé. Il y a des poches d’insécurité, identifiées et qui sont traitées. On connaît les zones criminogènes, on a cassé les fumoirs, on n’est pas restés inactifs. C’est à Attécoubé qu’on a fait l’opération Épervier, il y a même pas un mois. »



Malgré cette opération médiatisée, la mort d’un jeune dans une agression au début du ramadan a fait monter l’exaspération, selon Mohamed, l’un des leaders des jeunes, à la tête de la manifestation de ce lundi. « La délinquance elle est remarquée par tous, dit-il, et elle est vraiment grandissante. Nous, nous n’en pouvions plus, et on a décidé d’organiser une marche. La police, quand on est venu exposer le problème, nous a fait croire qu’elle a eu un bilan positif et nous a parlé avec des chiffres, mais nous qui sommes sur le terrain, on peut remarquer que les vrais bandits n’ont pas été arrêtés. »



À quelques mètres de la mairie, Sita et Patrice font le même constat. « La journée même il y a des attaques, ils sortent les couteaux. Vraiment, ça ne va pas. » « Ça agresse de partout, pour des futilités, un objet seulement, tu risques de perdre la vie. Ça nous choque beaucoup. Ça ne change rien, l’opération Épervier, mais ils n’ont rien fait. Si tu viens un jour, et le lendemain tu ne viens plus, deux jours, une semaine après, ils vont venir se réinstaller. »



La population d’Attécoubé se plaint aussi de la lenteur des travaux de construction du marché et du commissariat, détruits de la crise de 2011. Un faux débat selon le maire, qui préfère pointer du doigt la délinquance juvénile.