Côte d’Ivoire: les numéros de téléphone passeront de 8 à 10 chiffres le 31 janvier

Cinquante millions de numéros de téléphone, mobiles et fixes, sont concernés par cette opération technique. Le plan a été présenté à la presse par Bilé Diéméléou Gabriel, directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI). Selon lui, la démarche permettrait d’assurer un nombre suffisant de numéros pour les 50 ans à venir.



Au 31 janvier, à minuit, il faudra ajouter un préfixe, en fonction de son opérateur pour connaître son nouveau numéro. Ainsi, les numéros Orange seront précédés de « 07 » ; « 05 » pour les numéros MTN et « 01 » pour ceux de Moov.



En ce qui concerne les numéros de téléphone fixes, le nouveau système requiert l'ajout du chiffre « 27 » devant les numéros Orange, « 25 » avant les anciens numéros de MTN et « 21 » pour les numéros Moov. Le basculement vers les nouveaux numéros se fera automatiquement.



Le seul casse-tête pour les utilisateurs concerne leur répertoire. En effet, il faudra parcourir sa longue liste de contacts pour opérer les changements nécessaires, alors qu’il n’est pas toujours facile de savoir quel numéro correspond à quel opérateur. Pour s’en sortir, l’ARTCI a publié un guide consultable en ligne.



Pour les messageries WhatsApp, Viber, Telegram ou Signal, il est également nécessaire de changer le numéro de téléphone dans la configuration de l’application. Une opération chronophage mais obligatoire pour continuer à profiter du service.



Le basculement vers 10 chiffres pourrait aussi créer des perturbations sur le réseau, le 1er février.