Consultations du 21 au 31 mai : l'APR estime ne pas être "concernée" et boycotte le Dialogue national

L'Alliance pour la République (APR), parti fondé par l'ancien président Macky Sall, a annoncé ne pas être concernée par le Dialogue national organisé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, du 21 au 31 mai 2026.



Dans un communiqué, la formation politique exprime son opposition au format proposé, qu'elle juge en rupture avec une « tradition de dialogue républicain, transparent, inclusif, solidement ancrée et respectée depuis dix ans ». L'APR accuse le président de la République de se livrer à une « opération de consultation ciblée sans préciser les termes de référence de ces rencontres ».



Le parti de Macky Sall souligne que le « format qu'il propose, en ignorant délibérément des acteurs majeurs (les partis et les coalitions), parmi les plus significatifs de l'espace public national, appelle de notre part plusieurs questions notamment sur les sujets inscrits à l'agenda, le timing, le ciblage et les finalités ».



Pour l'APR, ces consultations sont « très largement en deçà des dispositions du décret de 2016 » portant création et fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de pilotage du dialogue national, qui consacre le 28 mai comme journée nationale du dialogue.



En conséquence, l'Alliance pour la République affirme sa position « nette et sans équivoque » : le parti n'enverra aucun mandataire à ces consultations, prévues du 21 au 31 mai 2026.