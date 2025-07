Soudan: les paramilitaires FSR mènent une importe attaque contre el-Fasher en pleine catastrophe humanitaire

La ville d’el Fasher, assiégée depuis 15 mois, constitue la dernière ligne de défense de l'armée soudanaise au Darfour. Les Forces de soutien rapide du général Hemedti ont mené lundi leur 223ème attaque pour tenter de s'emparer de la ville, sans succès. Elles ont subi de lourdes pertes et ont laissé derrière elles leurs morts jonchant les rues du quartier sud-ouest de la ville.



Pour cette attaque, les FSR avaient pourtant envoyé leurs combattants en masse, ainsi que des véhicules armés, dont certains de fabrication émiratie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par les paramilitaires eux-mêmes, apparait un blindé Spartan fabriqué aux Émirats arabes unis par la société Streit Group.



Les FSR veulent à tout prix gagner le contrôle d’el Fasher pour étendre leur pouvoir sur toute la région du Darfour et utilisent la faim comme arme de guerre contre les habitants restés dans la ville.



Catastrophe humanitaire

Actuellement, les habitants, empêchés de cultiver leurs champs en raison des bombes qui s’abattent sur la ville, utilisent les maisons abandonnées et les ruelles de la ville pour y faire de petites plantations. Des centaines de maisons sont utilisées dans ce but.



Avant la guerre, el Fasher s’appuyait sur l’agriculture à hauteur de 50 %.



À el Fâcher, les structures sanitaires ont été largement détruites et les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Pour survivre, les gens se nourrissent d'ambaz, un résidu de cacahuète broyé pour en extraire l’huile, habituellement donné aux animaux.



En conséquence, l’ONU exige régulièrement aux belligérants de permettre un accès sans entrave à travers les lignes de conflit et les frontières, et à un soutien international accru pour répondre aux besoins humanitaires à travers le pays. Selon elle, près des deux tiers de la population a besoin d’une aide d’urgence. Des cas de famine ont été́ signalés dans au moins cinq régions du Soudan.



Un tiers de la population du Soudan est déracinée, un chiffre qui ne cesse d'empirer. Mercredi 23 juillet encore, 1 000 nouvelles familles sont arrivées à Mlit, au Darfour du nord, venant d’el Fasher.