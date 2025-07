RDC: le programme de désarmement au Nord-Kivu annonce reprendre ses activités

L'annonce a été faite à Béni après les échanges avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire Louis Segond Karawa.



Sukisa Ndayambaje a profité de cette occasion pour appeler les groupes armés à déposer les armes, donner les chances à la paix et restaurer l'autorité de l'État.



« Je suis venu lancer les activités du PDDRC-S au niveau de Béni. J'ai été reçu par l'autorité provinciale. On a discuté par rapport à notre activité. Ils m’ont écouté et ont promis leur soutien parce que nous commençons maintenant à travailler sur les retraits des groupes armés, y compris les groupes armés étrangers. Nous allons mettre tous les mécanismes ensemble pour voir comment pacifier l'est de la RDC et surtout notre province du Nord-Kivu. Le PDDRC-S est un instrument du gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État. C'est ça notre travail. Je demande à la population d'accompagner le PDDRC-S dans ses activités. Nous demandons à tout le monde de déposer les armes. Nous avons inséré nos ex-combattants dans nos familles. C'est pourquoi le programme PDDRC-S, c'est entre communautés, dans la communauté et avec les communautés », a-t-il déclaré.